El formado en Universidad de Chile sigue sin poder brillar con la camiseta del AIK, a tal punto de que algunos ya están perdiendo la paciencia.

Lucas Assadi está cerca de cumplir con su primer semestre en el fútbol europeo, donde lamentablemente no ha podido destacar con la camiseta del AIK de Suecia. El formando en Universidad de Chile aún no despega, lo que ya está colmando la paciencia de los más exigentes.

Así quedó demostrado en el portal Fotbollskanalen, donde realizaron una dura crítica por sus cero goles y apenas dos asistencias en sus primeros diez partidos en su actual club.

Y es que en 658 minutos de acción el volante chileno no ha logrado brillar, razón por la cual han llegado a tildarlo de “perezoso y desinteresado”, poniendo en cuestionamiento la apuesta que hizo el AIK por su fichaje.

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Critian a Lucas Assadi tras sus primeros meses en Suecia

El citado medio aseguró que “el fichaje más caro del AIK el pasado verano comenzó su etapa en Estocolmo de forma prometedora, pero, sinceramente, ¿no se esperaba más del jugador de 22 años?”.

“Con demasiada frecuencia, Assadi es percibido como algo perezoso y desinteresado. Simplemente, hay muy pocos momentos de magia como para justificar lo que se percibe como una falta de compromiso”, agregaron.

Lucas Assadi ya está colmando la paciencia en Suecia por su rendimiento. | Foto: AIK.

En ese sentido, afirmando que “en su país natal nunca destacó por una gran producción de goles y asistencias. Aun así, la realidad es que, hasta ahora, el chileno no ha estado a la altura de su precio: ni en cuanto a su aportación directa a los goles, ni en su rendimiento general”.

“Y si, además, su nivel de esfuerzo parece estar lejos de ser el máximo, la paciencia podría empezar a agotarse pronto”, concluyeron.

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En síntesis