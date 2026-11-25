El portero no seguirá en la MLS al terminar su préstamo ahora en diciembre, razón por la cual debe volver al club dueño de su pase.

Thomas Gillier debe armar maletas en el Montreal. El meta chileno de 22 años termina su préstamo en el club canadiense que juega en la MLS, razón por la cual debe retornar al Bologna de Italia, club dueño de su pase.

El formado en Universidad Católica no se irá solo, ya que también se marcha por término de préstamo el volante Frankie Amaya, mientras que el delantero alemán Fabian Herbers no será renovado y quedará como jugador libre.

Lamentablemente el portero hace rato que había perdido su lugar en el equipo por culpa de una lesión. En octubre se confirmó que iba a ser operado del hombro, intervención que lo deja sin poder jugar hasta el 2027.

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El futuro de Thomas Gillier está en manos del Bologna

Cabe recordar que el ex UC llegó al Montreal a mediados del 2025 luego que el Bologna se quedara con su pase y decidiera mandarlo a préstamo. En Canadá jugó un total de 28 partidos, en los cuales recibió 56 goles y entregó en cuatro oportunidades su portería imbatida.

Thomas Gillier se marcha del Montreal tras un año y medio a préstamo en el club. | Foto: Getty Images.

Para pesar nuestra el chileno fue titular gran parte de esta temporada 2026, donde el Montreal firmó como colista de la conferencia este con apenas 26 puntos tras 34 partidos, una de sus peores campañas en la historia de la liga norteamericana.

Con esta despedida de la MLS, el chileno ahora deberá terminar su recuperación en Italia a la espera de lo que pasará con él la próxima temporada. Bologna tiene al polaco Łukasz Skorupski como arquero titular, mientras que los jóvenes Massimo Pessina (italiano de 18 años) y Ukko Happonen (finlandés de 19 años) son sus suplentes.

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En síntesis