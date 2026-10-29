El francés Philippe Eullaffroy tuvo durísimos comentarios tras caer goleados por 4-0 ante Charlotte FC en la MLS.

El Montreal de Alexis Sánchez sigue con su campaña desastrosa en la MLS, cayendo esta vez por 4-0 como visita ante el Charlotte FC, resultado con el que siguen como absolutos colistas de la Conferencia Este con apenas 25 puntos en 32 partidos jugados.

Lamentablemente el Niño Maravilla ha sido de nula ayuda para levantar el nivel de este equipo. Sin ir más lejos apenas ingreso al minuto 63 en esta derrota, cuando su equipo caía por 1-0 en el marcador.

Este poco impacto que ha tenido la llegada del chileno al club fue duramente analizada por Philippe Eullaffroy, entrenador del equipo. Y es que el francés, casi sin ningún filtro, lanzó que los recién llegados al plantel no han ayudado mucho a mejorar.

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DT de Alexis Sánchez se manda desagradable comentario

El DT aseguró tras el compromiso que “este es uno de los partidos más decepcionantes de la temporada, junto con el de Atlanta. Los recién llegados no nos han ayudado, salvo quizás Olger (Escobar)”.

“Una vez más, como suele suceder, nos disparamos en el pie con este gol, digamos, incomprensible De cuatro goles, tres fueron para el rival debido a errores individuales. Los últimos 30 minutos fueron un completo desastre”, agregó.

Alexis Sánchez ingresó en la recta final del 4-0 sufrido por el Montreal ante Charlotte. | Foto: Reuters Connect.

Para cerrar, el entrenador del Montreal afirmó que “hay quienes están muy metidos en el juego y otros que ya están un poco desconectados. Esa es la primera razón, y la segunda es que la confianza no es muy alta. Cuando algo no sale bien, algunos se rinden más rápido que otros”.

El próximo partido del Montreal será ante el New York City Football Club este sábado 31 de octubre a las 15:00 (hora de Chile) en el Citi Field de Nueva York. Alexis y compañía casi están jugando por cumplir, ya que matemáticamente ya no tienen chances de clasificar a playoffs.

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En síntesis