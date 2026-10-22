El tocopillano vivió una dura situación en la final de la Copa de Canadá, que su equipo para colmo perdió ante el Forge FC. Y así lo argumentó el francés Phiippe Eullaffroy.

No pasó inadvertido para nadie que haya visto la final de la Copa de Canadá lo que hizo el entrenador del CF Montréal con Alexis Sánchez, quien no ingresó ni un solo minuto en la derrota por penales ante el Forge FC. De hecho, un video registra que el tocopillano calentó durante mucho tiempo.

Fueron 50 los minutos que Philippe Eullaffrouy tuvo a Sánchez en labores precompetitivas. Pero ni siquiera le dio chance de entrar al final de la prórroga para ser uno de los pateadores en la tanda que definió el título. Evidentemente los periodistas que cubrieron la final repararon en ese basureo registrado hasta en video.

Y se lo consultaron al DT interino, quien tardó más de la cuenta en llegar a la conferencia de prensa. “Jugamos con el mejor once. Después hubo circunstancias del partido que no nos favorecieron”, expuso Eullaffroy. En rigor tiene razón, pues el colombiano Brayan Vera recibió la segunda tarjeta amarilla.

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Es decir, fue expulsado a raíz de una grosera simulación. “Pero si la pregunta apunta a Alexis, traté de ser creativo y pensar cómo podía hacerlo entrar. No se trataba simplemente de su ingreso, sino de ponerlo en una situación en la que pudiera marcar una diferencia. Diez contra once, todo se vuelve un poco más difícil”, añadió el estratego galo.

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“Me habría gustado poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. El plan no era terminar el partido, ni disputar prácticamente toda la segunda mitad, con diez contra once. El plan era jugar once contra once y poder poner a Alexis en un contexto mucho más favorable. Pero no fue posible”, insistió Eullaffroy. Y luego de eso, lanzó una frase que molestó a varios hinchas del CF Montréal.

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Entrenador del CF Montréal y Alexis Sánchez: “Para que juegue la vedette…”

Al entrenador del CF Montréal no le dieron su brazo a torcer en torno a Alexis Sánchez y su ausencia de la final. “Quizá con él habríamos ganado o quizás habríamos jugado mejor. Nadie puede saberlo”, manifestó el francés Philippe Eullaffroy.

“Pero si pongo a Alexis y después recibimos dos goles, podríamos haber quedado contentos porque lo hice jugar. Pero habríamos perdido antes de llegar a los penales. Esa es básicamente la razón por la que no pude hacerlo entrar antes”, agregó el estratego.

Prefirió quedarse con el portentoso ghanés Prince Owusu como eje de ataque. “Era él o Alexis. Tenerlos a ambos 10 contra 11 era complicado. Consideré que era mejor seguir con Prince. No puedes permitirte desequilibrar completamente al equipo solamente para complacer a alguien”, lanzó Eullaffroy.

“O para decir: ‘vamos a hacer jugar al jugador vedette’. Esa también es una responsabilidad. La otra posibilidad era colocar a Alexis por el sector izquierdo, donde le habríamos pedido un esfuerzo importante en los retrocesos defensivos”, añadió el estratego. Evidentemente sabe que el atacante chileno de 38 años ya no está para tanto trajín físico.

Revisa el compacto del triunfo del Forge FC vs CF Montréal en la final de la Copa de Canadá