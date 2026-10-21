El atacante chileno de 37 años permaneció todo el partido en la banca de suplentes y ni siquiera en la prórroga ni la tanda ingresó, aunque su equipo jugó casi 40 minutos con un jugador menos. ¡Se quedaron sin cupo internacional por la derrota ante el Forge FC!

Alexis Sánchez tuvo una jornada que seguramente querrá olvidar rápidamente en el CF Montréal, que definió en penales la final de la Copa de Canadá. Y la perdió ante el Forge, que firmó una victoria por 4-2 en la tanda con el tocopillano todo el partido en la banca de suplentes.

El goleador histórico de la selección chilena no ingresó ni para la prórroga. Tampoco para los lanzamientos desde los 12 pasos. Para colmo de males, el goleador Prince Owusu desperdició un penal en los 25 minutos del primer tiempo.

Y por si eso fuera poco, Antoine Batisse abrió la cuenta mediante un golpe de cabeza en el sexto minuto agregado de la parte inicial, que tuvo mucha adición por la lesión del centrodelantero Lucas Cavallini. Eso sí, muy rápidamente el equipo del Dilla igualó en el segundo tiempo.

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Fue mediante el mexicano Daniel Ríos. Aunque poco después, el equipo adiestrado por Philippe Eullaffroy sufrió otro golpe: la expulsión por doble amarilla de Brayan Vera. Un inconveniente que perfectamente puede explicar el porqué de la ausencia de Sánchez.

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El DT francés afirmó luego del empate ante Seattle Sounders del 17 de octubre que “cuando sufrimos un poco más y nuestro bloque se repliega, sus cualidades destacan menos”. Y con la desventaja numérica, el atacante de 37 años tenía poco que aportar.

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Alexis Sánchez mira todo en la banca: CF Montréal pierde por penales vs Forge

De este modo, Alexis Sánchez perdió muchos bonos para entrar en el CF Montréal y ni siquiera en la prórroga ni los penales fue requerido por su entrenador, quien no hizo las modificaciones que planeaba a tiempo. De hecho, el Dilla quedó vestido con la indumentaria. Con los crespos hechos.

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Y se repitió lo del partido en el tiempo regular: Prince Owusu desperdició su tiro. También falló el ucraniano Gennadiy Synchuk mientras que en los rivales, sólo el neerlandés Daniel Krutzen desperdició su remate. Fue así que Sánchez y su equipo sumaron otra decepción en esta temporada llena de tropiezos en la Major League Soccer.

Alexis Sánchez no vio acción en la final. (Carmen Mandato/Getty Images).

Y ahora en la Copa de Canadá, que brindaba un boleto directo a la Concachampions de 2027. Un certamen que tendrá al Forge FC, mientras que el CF Montréal tendrá que conformarse con mirar aquel torneo por la televisión. ¡Un desastre total!

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