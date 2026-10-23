El técnico de los azules se fue calentando ante las constantes preguntas por el terremoto en Azul Azul.

Universidad de Chile ha estado en completo silencio desde que se decidió revocar a todo el directorio de la presidenta Cecilia Pérez, además de la suspensión del partido ante Antofagasta que no permitió reacciones.

Como se esperaba, el que le tocó poner la cara para los cuestionamientos fue el técnico Fernando Gago, quien se anduvo molestando por la cantidad de preguntas por los problemas dirigenciales.

Por lo mismo, tras varias interrogantes lo hizo saber públicamente a los periodistas en el Centro Deportivo Azul, así hacer variar el rumbo: “¿No vamos a hablar de fútbol?”

Fernando Gago debe asumir las decisiones en el fútbol chileno.

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Gago pidió para las preguntas por la dirigencia de la U

Fernando Gago vivió una incómoda situación en Universidad de Chile con los problema de la dirigencia de Azul Azul, donde explicó cómo lo ha llevado con sus jugadores.

“Tuve la conversación con la gente que hablo todos lo días, que es con Manuel (Mayo), y, a partir de eso, seguimos trabajando, no me corresponde hablar de cosas que no sé, solo hablo de lo deportivo“, comentó.

Pero fue ante la insistencia que se empezó a acalorar en una fría jornada en Santiago: “Buscas la respuesta para los dos lados. Si digo que sólo lo deportivo, me dirán que los jugadores tienen que tener participación, la llevas a un lado donde para el jugador es incómodo. Hay cosas externas que no dependen de nosotros, sí podemos saber, sabemos que hay cosas que pasan, pero seguimos trabajando de la misma manera”.

Fue el momento donde frenó todo una vez más: “Tenemos que trabajar en el partido que viene y a partir de eso tengo un año mas de contrato. ¿Alguien va a preguntar de fútbol?”.

Mira la conferencia de Gago en la U: