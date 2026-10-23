Los ex compañeros del arquero manifestaron su decepción por una actitud del oriundo de Angol.

Johnny Herrera es una figura que no deja indiferente a nadie, incluso a sus ex compañeros Diego Rivarola y Rafael Olarra. Ambos debatieron sobre una decisión del angolino.

Herrera no suele morderse a la hora de opinar y su última controversia, fue respecto a la despedida de Matías Rodríguez. El ex arquero se restó de participar aludiendo a que no quería tener nada que ver con la dirigencia actual de Universidad de Chile.

La crítica de Rivarola y Olarra a Herrera

En el duelo homenaje a Matías Rodríguez participaron gran parte de los campeones de la Copa Sudamericana 2011, además de jugadores de otras temporadas. En el programa Leones Sueltos de Diego Rivarola y Rafael Olarra, fueron consultados por la ausencia de Johnny Herrera, a lo que respondieron con sinceridad.

“Johnny no participó en ninguna despedida. No le gustará, no le interesará. No me parece bien porque fuimos compañeros de todos, incluso en la mía tampoco estuvo, pero cada uno toma sus propias decisiones. Después la gente evaluará, los ex compañeros“, comenzó diciendo Rivarola.

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Rafael Olarra siguió. “Vivimos tantas cosas juntos, pasamos tanto tiempo juntos y dependemos tanto del otro que se genera algo muy especial. Yo puedo entender que tú tengas diferencias con una dirigencia, con un modo de cómo se enfrentan las cosas en los equipos, pero no puedes tener dudas con tu amigo, con tu compañero“, explicó el ex defensa.

“Acá no había nada de la U con respecto a la dirigencia. Era una productora por fuera, era Matías, éramos todos nosotros, a eso voy yo, yo respeto muchísimo la forma que tiene de comunicar Johnny. Una de las cosas que le rescato siempre, es que no ha cambiado su forma de ser“, agregó Olarra.

Rivarola y Herrera compartieron largos años en U. de Chile. Imagen: Archivo

“Ahora, si tú me dices que es un amigo, si me pide más que una ayuda, acompañarlo en un momento tan especial, yo no sé, soy distinto, pero ese es el respeto por las personas, yo hubiese ido si me llamaba un amigo, pero bueno”, cerró el ex defensa de Universidad de Chile.

Diego Rivarola complementó para cerrar: “Obvio que a la gente le va a llamar la atención. Johnny es un jugador muy importante en la historia del club, muy importante en el 2011, pero acá en las despedidas los importantes son los que se despiden. Yo la próxima despedida voy a ir porque me encanta compartir con mis ex compañeros“.

Rodríguez tuvo una emotiva despedida, donde Herrera no dijo presente. Imagen: Photosport

Tanto Diego Rivarola como Rafael Olarra contaron que estarán presentes en la despedida del fútbol de Marcelo Díaz el próximo 8 de diciembre. Por ahora, la presencia de Johnny Herrera se ve muy difícil, más con los antecedentes recientes. El ex arquero tampoco había estado en el adiós de José “Pepe” Rojas.