Francisco Arrué puso el grito en el cielo luego del 1-1 que el Reco firmó en su visita a los Canarios. Principalmente por la conducción del juez Francisco Soriano. "Tenemos 10 años de historia, pero eso no significa que nos cobren todo en contra", tiró.

Deportes Recoleta tuvo contra las cuerdas a San Luis de Quillota y a punto estuvo de arrebatarles a los Canarios la chance de ser campeón en la Primera B. Aunque el centrodelantero mexicano Guillermo Madrigal rescató al cuadro local con un tanto a última hora.

Con esa definición de quien fuera compañero de Humberto Suazo en el Monterrey de México, tanto los quillotanos como Cobreloa quedaron igualados en puntos a falta de un partido. Nada de eso le importó a Francisco Arrué, quien dejó ver toda su molestia al cabo del cotejo.

“La molestia fue por la extensión del tiempo. Es increíble cómo condicionan el partido. Estaba bien expulsado, eso es lo primero. Y después juega todo el rato a favor del local”, manifestó Arrué. Apuntó a esa tempranera tarjeta roja directa que recibió el defensor central Ignacio Meza.

Francisco Soriano expulsó a Ignacio Meza tras revisar la falta en el VAR. (Manuel Lema/Photosport).

“Cobró faltitas. Después de la 10° falta a (Germán) Estigarribia le cobran una. No sé cuál es el problema. Mi pregunta es: ¿tienen algún problema conmigo o con Recoleta? Me expulsaron contra Curicó cuando dije eso esa vez”, apuntó el exestratego de Ñublense, San Marcos de Arica y Audax Italiano.

Y prosiguió con su desahogo. “Ahora condiciona el partido y de verdad, a los jugadores los saca. Por más que uno quiera mantener la calma. Nos metió atrás con faltitas. Si fuera equitativo estaría tranquilo, no pasa nada. Es parte del juego. Pero cuando es tan parcial, me genera mucha duda”, acusó el Pancho Arrué.

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Pancho Arrué explota tras el empate de Recoleta vs San Luis: “Las decisiones arbitrales merman…”

Francisco Arrué piensa que Deportes Recoleta rindió a la altura ante San Luis de Quillota. Pero no opina lo mismo del equipo arbitral. “Nos vamos con una sensación de molestia. El equipo hizo todo lo que debía hacer, pudimos marcar más diferencia”, aseguró el estratego del cuadro de la región Metropolitana.

“Esto es fútbol y no pudimos aguantarlo hasta el final. Lo más importante era ganar hoy, teníamos prácticamente controlado el partido. El rival juega, pero el equipo lo ha hecho muy bien. Estas faltitas te meten en el arco propio”, manifestó el estratego de 48 años.

Francisco Arrué quedó molestísimo en Quillota. (Diego Martin/Photosport).

De hecho, el Reco quedó con 10 hombres por la expulsión de Roberto Riveros casi inmediatamente después de ingresar por un manotazo en la cara de un rival. “Todo el esfuerzo se ve mermado por las decisiones arbitrales. No hablo más, cada vez que hablo, incluso con respeto, me expulsan”, lanzó Arrué.

“Recoleta recién está haciendo historia, tiene 10 años. Pero eso no significa que nos cobren toda en contra. Pasa siempre. Felicito a los jugadores”, sentenció el entrenador del elenco visitante, que estuvo a punto de dejar a los Canarios con una derrota que habría sido demasiado dolorosa.

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Revisa el compacto del empate entre San Luis de Quillota y Deportes Recoleta

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

A falta de una fecha por jugar, San Luis de Quillota está igualado con Cobreloa en la cima de la tabla de posiciones de la Primera B 2026. En caso de empate en puntos, hay final a partido único. En tanto, Deportes Recoleta está en la 6° ubicación.