Las denuncias contra los equipos que arriesgan descender tienen fecha definida, mientras los canarios reclaman por recibir la copa hoy en caso de ser campeones.

La Primera B acapara todas las miradas en el fútbol chileno, luego de la polémica decisión de la ANFP que afecta directamente a San Luis de Quillota. Los canarios podrían ser campeones hoy en cancha, pero no serán proclamados como tal por el organismo de Quilín.

¿La razón? Desde la ANFP explicaron que mientras no haya resolución por las denuncias contra San Marcos de Arica y Puerto Montt, no puede haber campeón ni descendido. Por eso, podría cambiar totalmente la tabla de Primera B si le quitan los puntos a dichos elencos.

Pero ya salió humo blanco y hay fecha para conocer el resultado de esta larga teleserie. Según avisó el periodista Marco Escobar, de DSports, todo se definirá la otra semana. “Este martes, Tribunal de Disciplina de la ANFP resolverá las denuncias contra San Marcos y Puerto Montt”, informó.

San Luis estalla contra la ANFP

San Luis de Quillota puede ser campeón en cancha si hoy (17.30) horas derrota a Deportes Recoleta y Cobreloa no le gana a Rangers. Sin embargo, no habrá entrega de copa si eso ocurre, tras la polémica por el escritoriazo y la ANFP.

San Luis tiene la primera opción de quedarse con el título en la Primera B.

“Estimamos que la decisión no tiene sustento en las Bases, se aparta de la propia Asociación y causa a San Luis un perjuicio que puede evitarse con medidas menos gravosas”, reclamó el equipo, en un comunicado.

Con aviso directo a la ANFP, el canario expuso en su escrito que “se solicita dejar sin efecto la decisión comunicada y proclamar campeón del Campeonato de Ascenso 2026 al club que obtenga la mayor cantidad de puntos”.

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Por ahora habrá que esperar hasta el próximo martes y qué dicen en Quillota una vez terminada la acción hoy contra Recoleta. Lo cierto es que con dos puntos de ventaja, San Luis corre con ventaja para ser campeón en la cancha.