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Liga de Primera

Tabla: Ñublense le gana un partido de infarto a Coquimbo con terrible “Monosancheo” de Diego Sánchez

El cuadro de Chillán volvió a las victorias en la Liga de Primera y se mete en la pelea por la clasificación a la Sudamericana.

Por Carlos Silva Rojas

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Diego Sanhueza marcó el segundo gol de Ñublense.
© PhotosportDiego Sanhueza marcó el segundo gol de Ñublense.

Qué lindo es el fútbol. Ñublense venía de una serie crisis de resultados y perdió a su entrenador, Juan José Ribera; mientras que Coquimbo Unido en la última fecha de la Liga de Primera goleó a Colo Colo. Ahora celebró el que venía peor.

El equipo chillanejo que ahora dirige de forma interina Vicente Nuñez sumó un triunfo clave en el estadio Nelson Oyarzún, donde se impuso por un apretado 2-1 ante el actual campeón del fútbol chileno.

El encuentro empezó con mejores colores para el Pirata en el sur del país, ya que abrió la cuenta Luis Riveros a los 13 minutos y se pensaba que la visita iba a imponer sus términos.

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Ñublense da vuelta el partido ante Coquimbo y sueña con la Sudamericana

La ventaja de Coquimbo no duró mucho, porque el cuadro rojo, que vistió de rosado, llegó a la paridad mediante un penal que transformó en gol el volante ofensivo Matías Plaza, a los 38 minutos.

Cuando se pensaba que la paridad se instalaba en Chillán, llegó el segundo. El paraguayo Ovelar lanzó un centro muy cerrado mediante un tiro de esquina, el arquero Diego Sánchez se mandó una “Monosancheada”, porque “saltó para abajo” y Diego Sanhueza (81′) empujó la pelota casi en la línea.

Ñublense le ganó a Coquimbo en Chillán. Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport

Ñublense le ganó a Coquimbo en Chillán. Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport

La victoria le permite a Ñublense soñar con una clasificación a la Copa Sudamericana y queda en el séptimo puesto, con 35 puntos. Coquimbo Unido, en tanto, se estanca en la décima plaza con 32 unidades.

En la próxima fecha el cuadro de Chillán tiene que visitar a O’Higgins en Rancagua; mientras que los Piratas reciben al colista Unión La Calera.

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