“Pasó molesto”: Entregan nueva versión sobre ausencia de Diego Ulloa en Colo Colo

El lateral izquierdo no fue ni citado ante Palestino y este lunes explicó que solo fue por decisión técnica

Colo Colo tropezó otra vez en la Liga de Primera. Ahora el equipo dirigido por Fernando Ortiz empató 1-1 ante Palestino y sigue como puntero del torneo con 55 unidades. Pero ahora quedó a merced de Universidad de Chile, que de momento es el único escolta.

Sin embargo, la presentación de los albos en el Estadio Santa Laura estuvo marcada por la ausencia de uno de sus titulares. Esto porque Diego Ulloa, que ha disputado 29 partidos en el año, no fue ni citado ante los árabes.

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Lo que sorprendió ya que venía siendo titular y hasta seleccionado en la Roja. En su lugar ingresó Gedeón Díaz y luego en el complementó Erick Wiemberg.

Ahora desde la interna indicaron que fue por decisión técnica. Sin embargo, tras el empate ante los árabes se filtró que la salida del equipo titular tuvo relación con la llegada tarde del lateral a los entrenamientos durante la semana.

Versión que molestó al ex Unión La Calera y que negó tajantemente durante la jornada de este lunes, donde el Cacique volvió a entrenar. “Pasó hace una hora, llegó caminando al Estadio Monumental y pasó molesto”, detalló Dani Arrieta en TNT Sports. El comunicador que sigue el día a día del Cacique fue el encargado de revelar los dichos de Diego Ulloa contra la prensa.

Es que el seleccionado nacional no le gustó lo que se dijo sobre su nombre y una posible indisciplina. Por lo que decidió negar de inmediato lo expuesto sobre su persona.

“Al ver a los periodistas en la entrada les dijo ‘Dejen de inventar. Estoy fuera solo por decisión técnica’”, indicó Arrieta. Por lo que Ulloa reconoció que su salida del equipo estelar solo fue por motivos de rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este viernes 30 de octubre. El Cacique recibe a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental a las 19:00 horas. El equipo de Fernando Ortiz es puntero con 55 unidades y no sabe de victorias hace cuatro fechas, por lo que buscará cerrar el décimo mes del año con al menos un triunfo.