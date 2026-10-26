Ex Colo Colo detecta el gran problema que tiene a los albos en su peor momento del año: “Las pausas afectan”

El puntero del fútbol chileno lleva cuatro partidos sin ganar en la Liga de Primera y Lucas Wilchez apunta a su déficit.

Aunque suene paradójico, el puntero de la Liga de Primera, Colo Colo, vive una crisis de resultados y pasa por el peor momento de la temporada. Suma cuatro partidos seguidos sin ganar.

El cuadro albo viene de empatar 1-1 en su visita a Palestino en Santa Laura, situación que provocó que la cuenta de ahorro del líder se empiece a agotar y Universidad de Chile se acerca en la tabla de posiciones.

La tranquilidad en el Monumental se empieza a cambiar por nerviosismo, ya que con 15 puntos en disputa puede quedar a 7 unidades si es que la U supera a Everton en Rancagua.

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Lucas Wilchez y el mal momento de Colo Colo en la Liga de Primera

El momento actual de Colo Colo fue analizado por el ex delantero de los albos Lucas Wilchez, quien en diálogo con RedGol hizo un diagnóstico de la situación del puntero.

El argentino cree que uno de los principales problemas que ha tenido el entrenador albo, Fernando Ortiz, es la gran cantidad de recesos que tiene la Liga de Primera, hecho que genera falta de ritmo de competencia.

“Se achica la brecha porque Colo Colo entró en una mala racha. El hecho de no jugar y las pausas en el torneo claramente afectaron al equipo“, expresó Wilchez.

Enzo Roco celebra el gol del empate de Palestino ante Colo Colo. Foto: Felipe ZancaPhotosport

“No entiendo por qué se detiene tanto el campeonato chileno, es un desastre que no se juegue con regularidad. Tengo entendido que Colo Colo llevaba bastante tiempo sin disputar partidos”, cerró desde Argentina.

Colo Colo jugará este viernes ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental, donde está obligado a ganar para recuperar la confianza de cara al final de la temporada.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera