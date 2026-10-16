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Fútbol chileno

“A nosotros nos pasó”: Lucas Wilchez advierte a Colo Colo para no repetir la farra del 2010

Los Albos han dejado ir 7 puntos en las últimas tres fechas, algo que genera preocupación en Macul.

Por César Vásquez

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Wilchez estuvo dos años en Colo Colo.
© ArchivoWilchez estuvo dos años en Colo Colo.

Colo Colo ha vivido un leve bajón en las últimas fechas, algo que preocupa a muchos. Si bien Lucas Wilchez sufrió una situación similar para mal, mantiene la calma.

Los Albos le llevaban 16 puntos de ventaja a Universidad de Chile, pero tras tres encuentros sin ganar, la distancia se acortó a 9 unidades. Restando 18 en juego, todavía parece ser complicado que se les escape el título a los dirigidos por Fernando Ortiz.

La remontada de 2010 a Colo Colo

Si bien es difícil que Colo Colo no sea campeón, en 2010 ya vivió una situación así. Faltando 7 fechas le llevaba 7 puntos a Universidad Católica, pero los dirigidos por Diego Cagna se cayeron a pedazos en las fechas finales y los Cruzados dieron la vuelta. Un protagonista lo recuerda con RedGol.

“A nosotros nos pasó allá en el campeonato que perdimos, durante mucho tiempo estar punteros y en algún momento tener una racha negativa y empiezan los cucos, los fantasmas. Es parte del fútbol, no creo que Colo Colo baje el nivel y pierda el título. Una vez nos puede pasar, otra vez no creo, pero es fútbol. Cuando entras en la negativa, es complicado salir“, indicó Lucas Wilchez.

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De todos modos, el recordado Peter Veneno asegura que ahora tampoco es que los Albos hayan tenido un gran descenso en su rendimiento. “Colo Colo está preparado para salir adelante, tampoco es que perdió 5 partidos seguidos. Ustedes los periodistas le dan mucho color“, complementó con su estilo directo.

Para Lucas Wilchez, la distancia todavía es extensa, algo que favorece a los de Macul. “Pasa a veces un poco de presión, pero quedan 18 puntos en juego y están a 9. Todavía están pegando lejos las balas, Colo Colo tiene que enfocarse y lo va a sacar adelante”, aseguró.

Colo Colo perdió el título de forma increíble en 2010. Imagen: Photosport

Colo Colo perdió el título de forma increíble en 2010. Imagen: Photosport

En Pedrero todavía está en el aire su Ortiz seguirá al mando del equipo en la próxima temporada. Wilchez cree que el entrenador merece continuar en el Monumental. “A Fernando lo tienen que renovar. Hizo los méritos suficientes. Ya conoce a los jugadores y la mejor opción es que siga”, cerró el argentino que estuvo en Colo Colo entre 2010 y 2012.

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