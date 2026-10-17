Juan Pablo Pavez asegura que hay un grupo que ya está trabajando para tomar el control, además que respalda totalmente la decisión del liquidador.

Explotó la interna en la concesionaria Azul Azul, luego de que se pidió revocar a todo el directorio que lideraba los destinos de Universidad de Chile, tras el pedido del liquidador Eduardo Godoy, pidió una junta de accionistas para generar el cambio.

Si bien no se han entregado mayores detalles, se sabe que todos los nombres salen de la mesa que lidera a la U, y se tendrá que resolver cómo se conforma el nuevo núcleo administrativo, ya sin el respaldo ni la sombra de Sartor.

Por lo mismo, ya apareció un primer interesado en liderar un grupo que pueda comprar estas acciones, aunque, por ahora, su idea no es volver al directorio que perteneció durante años.

Fue Juan Pablo Pavez, quien estuvo en Azul Azul, quien lo deja claro: “No tengo idea de cómo va a ser el formato para elegir, pero creo que hay hinchas notables de la U y de gran prestigio que pueden ayudarnos en esta transición. El liquidador va a hacer su elección, para que tengan la casa ordenadita y se sigan cumpliendo los compromisos”.

Juan Pablo Pavez fue parte del directorio de Azul Azul. Foto: Rayando el CDA.

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Juan Pablo Pavez busca un cambio en Azul Azul

Fue en radio ADN donde Juan Pablo Pavez reveló la idea de poder tener un grupo que compre las acciones que pertenecían el grupo Sartor, de manera de generar un nuevo directorio de gente que quiera a Universidad de Chile.

“Yo estoy viendo el trabajo de mediano y largo plazo, que es intentar juntar la plata y llegar al remate con posibilidad de quedarse con el club. Hay un grupo que se está organizando, con profesionales y empresarios potentes. No me puedo poner en un caso hipotético, porque no sé lo que va a hacer el liquidador y sus asesores. Por la U, en lo que me pidan, siempre voy a ayudar, pero el gran trabajo que estamos haciendo hoy día es mirar a la U del futuro y que se descubran todas las cosas”, destacó.

En ese sentido, respaldo con todo la decisión tomada por el liquidador, donde se habla que busca acercarse a la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, para conformar un nuevo rumbo para la institución.

“Me parece que es lo mínimo que debía pasar, ya que todas las informaciones que han salido han sido porque han sido encontradas en allanamientos o balances. Este directorio no tenía ninguna legitimidad para negociar absolutamente nada. Me parece que el liquidador actúa en total derecho y da una señal de transparencia a todo lo que va a venir a futuro”, comenta.

“Es un modo de operación, porque esta gente, ¿a quién le rendía cuentas? ¿A Clark? ¿A Victoriano Cerda? ¿A Kiblisky? No lo sabemos. Cuando uno junta las piezas, te das cuenta de qué hay detrás de esto, pero ¿cómo iban a negociar cosas por la Universidad de Chile si era totalmente ilegítimo este directorio?“, finaliza.