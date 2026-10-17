Pronósticos Real Madrid vs Sevilla: el equipo de Gabriel Suazo visita el Bernabéu

Descubre los mejores pronósticos para el Real Madrid vs Sevilla en LaLiga. Análisis de cuotas, estado de forma y apuestas clave.

Revisa los mejores pronósticos para el Real Madrid vs Sevilla, un duelo clave por la parte alta de la tabla en La Liga. Analizamos las cuotas y las apuestas más interesantes para este partidazo.

El Real Madrid recibe al Sevilla de Gabriel Suazo en el Estadio Santiago Bernabéu por la novena jornada de la liga española. El encuentro se disputará el domingo 18 de octubre a las 16:00 horas (hora de Chile). Los Merengues, cuartos en la tabla, buscan no perderle pisada al líder Barcelona, mientras que el elenco blanquirrojo, quinto, quiere acercarse a los puestos de Champions League.

Nuestros picks Pronósticos: Real Madrid vs Sevilla Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Real Madrid El Real Madrid ha ganado 20 de sus últimos 23 partidos de Liga en casa y acumula 15 encuentros sin perder ante el Sevilla, con 13 victorias. Su fortaleza en el Bernabéu respalda este pronóstico. 1xbet 1.25 Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí En cinco de los últimos seis partidos del Real Madrid marcaron ambos equipos. Además, el Sevilla ha anotado en sus ocho encuentros ligueros de la temporada, con un promedio de 1,63 goles por partido. 1xbet 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Sevilla

El Sevilla llega invicto en sus cuatro partidos como visitante esta temporada en La Liga , sumando ocho puntos.

llega invicto en sus cuatro partidos como visitante esta temporada en , sumando ocho puntos. La apuesta “Ambos equipos anotan” se ha cumplido en cinco de los últimos seis partidos oficiales del Real Madrid .

. El Real Madrid es el segundo equipo más goleador de La Liga con 19 tantos y también el segundo con mayor xG (goles esperados) con 19.93.

Kylian Mbappé es el segundo máximo artillero del campeonato, con siete goles en su cuenta personal.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Madrid vs Sevilla Cuotas ofrecidas por 1xBet Real Madrid 1.25 1xBet Empate 7.30 1xBet Sevilla 11.76 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Sevilla

El Real Madrid llega a este partido tras dos victorias consecutivas, una ajustada 1-0 contra el Villarreal y una remontada épica 4-3 sobre la Roma en la Champions League. Aunque el equipo de José Mourinho ha mostrado algunas dudas defensivas, su poderío en el Santiago Bernabéu es innegable, donde ha ganado todos sus partidos oficiales esta temporada.

Por su parte, el Sevilla está teniendo uno de sus mejores arranques de temporada y se ubica solo cuatro puntos por debajo de los Merengues. El equipo andaluz ha demostrado ser un rival muy competitivo, especialmente fuera de casa, y ha logrado marcar en todos sus partidos de liga hasta la fecha, aunque su defensa ha concedido goles con regularidad.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Real Madrid

A pesar de la buena forma del Sevilla, el Santiago Bernabéu se ha convertido en una fortaleza para el Real Madrid. Los Blancos han ganado 20 de sus últimos 23 partidos de liga en casa y mantienen un invicto de 15 encuentros contra el Sevilla, con 13 victorias. La solidez como local es el principal argumento para esta apuesta.

Considerando el historial reciente y la necesidad del Madrid de no ceder puntos en la lucha por el título, la cuota por su victoria, aunque baja, representa la opción más fiable para este compromiso.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Real Madrid – 1.25 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque el Real Madrid es el claro favorito, su defensa ha mostrado vulnerabilidades. En cinco de sus últimos seis partidos, ambos equipos lograron marcar. El Sevilla, por su parte, ha anotado en los ocho partidos de liga que ha disputado, promediando 1.63 goles por encuentro.

Esta tendencia goleadora de ambos equipos sugiere que un partido con tantos en ambas porterías es un escenario muy probable. La cuota de 1.80 ofrece un excelente valor para una apuesta que se sustenta en las estadísticas recientes de los dos clubes.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotan: Si – 1.80 en 1xbet

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Alineaciones probables en Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Diomandé, Mbappé.

Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Diomandé, Mbappé. Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Salas, Castrín, Suazo, Kochorashvili, Agoumé, Ejuke, Fofana, Correia, Ure.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs Sevilla

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Madrid vs Sevilla?

El Real Madrid es el claro favorito para ganar, respaldado por su impresionante récord como local y su dominio histórico en los enfrentamientos directos contra el Sevilla.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu el domingo 18 de octubre a las 16:00 horas de Chile. Podrá ser visto a través de las señales de televisión por cable que transmiten La Liga.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor es “Ambos equipos anotan” con una cuota de 1.80, ya que ambos equipos tienen una fuerte tendencia a marcar y recibir goles en sus últimos partidos.

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