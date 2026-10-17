El Ingeniero sacó la voz como pocas veces hace luego del 5-2 que los culés firmaron ante los verdiblancos en el estadio La Cartuja. Criticó con dureza al juez del encuentro, pero también reprochó al crack campeón mundial que anotó un golazo espectacular por su actitud que derivó en la roja a un volante uruguayo.

Manuel Pellegrini habló como pocas veces hace, con rabia, luego de que el Barcelona firmara un expresivo 5-2 en la visita al Real Betis. Al experimentado director técnico chileno le quedaron varias acciones en la retina. Por eso mismo, soltó su artillería contra el juez Ricardo de Burgos.

De hecho, resumió todo con una poderosa frase. “Me pareció una actuación lamentable sin criterio futbolístico”, lanzó Pellegrini antes de detallar cuáles fueron las situaciones que lo dejaron con mucha bronca por lo ocurrido en el estadio La Cartuja.

“Tuvo incidencia en jugadas decisivas que marcaron el partido. Primero, partiendo por el primer tiempo. Se pusieron ellos 1-0. Dos equipos que se dedican a jugar, no hacen faltas ni provocaciones. Lamine Yamal hace un gran gol. Empatamos, tuvimos el 2-1 con Bellerín”, aseguró el entrenador de 73 años.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el blanco de los dardos de Pellegrini. (Fran Santiago/Getty Images).

Luego de eso, reparó en el golazo de Giovani Lo Celso que hubiese sido el 2-2, pero fue invalidado a instancias del VAR. “El gol que nos anula a nosotros es mano del Cucho (Hernández), pero porque lo empuja el jugador del Barcelona”, dijo Pellegrini en referencia a un contacto de Pau Cubarsí sobre el colombiano.

Hasta gesto técnico del empujón metió Pellegrini. (Captura).

“Es mano casual, a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. Está bien, le pega en la mano, pero fue producto del empujón. En el otro gol, el pie del jugador de Barcelona está a la altura de la cabeza y no hubo jugada peligrosa ni llamada al VAR”, expuso también el exentrenador del Manchester City de Inglaterra.

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Pero la decisión que más ruido le hizo a Manuel Pellegrini en el duelo que el Barcelona le ganó por tres goles de diferencia al Betis fue cuando su equipo quedó con 10 futbolistas por la expulsión sufrida por el seleccionado uruguayo Facundo Bernal.

“La que decidió todo fue la expulsión. Lamine Yamal provoca y el otro respondió, por supuesto. Cualquier árbitro con criterio futbolístico llama a los dos jugadores, habla con ellos, le muestra amarilla a cada uno. Pero no puede perjudicar a un jugador porque respondió una agresión”, lanzó Pellegrini.

Lamine Yamal buscó primero a Bernal. (Fran Santiago/Getty Images)

Aunque evidentemente admitió que la respuesta del charrúa no correspondía. “Eso existe, estuvo muy mal en responder, pero la agresión viene del otro jugador. Ahí se terminó el partido”, se quejó fervorosamente Pellegrini en la sala de prensa.

Y encontró la respuesta del mediocampista uruguayo. (Fran Santiago/Getty Images).

De todas maneras, las conclusiones no fueron completamente negativas para el chileno. “Para mi gusto, tuvimos una muy buena actuación dentro de lo esperado. El marcador no refleja para nada el partido. Yo no estoy dando mi opinión, estoy dando acciones. Ustedes verán si estoy equivocado o no”, sentenció Manuel Pellegrini. ¡Ufff!

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