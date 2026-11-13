La grave crisis que enfrenta Racing Club: Renunció dirigente a horas de jugar con Colo Colo

El cuadro albiceleste quedó fuera de los playoffs en Argentina y se empieza a renovar el área técnica.

Colo Colo quiere seguir celebrando la estrella 35. Por lo mismo, este viernes 13 de noviembre se mide ante Racing Club en el estadio Ester Roa Rebolledo para festejar dentro de la cancha y ante un rival de categoría.

Para no perder el ritmo de competitividad, Fernando Ortiz enfrenta a un equipo importante y por lo mismo aprovecha a instancia de darle minutos a todo el plantel. Esto porque ahora el objetivo está en la Copa Chile y que hasta podría ser contra la “U”.

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El tema es que el rival de turno, Racing Club llega a los tumbos. Lo que pone en jaque la gestión del Presidente Diego Milito. En el campeonato de clausura el cuadro trasandino lo pasó mal: terminó 13° con cuatro partidos ganados, tres empates y nueve derrotas. Por lo que quedó fuera de la zona de clasificación a playoffs.

Para peor, esto afectó en la tabla anual y se quedó sin competencias internacionales para el 2027. Por lo mismo, a horas de emprender el vuelo a Chile y jugar con el Cacique, se confirmó la salida del secretario técnico de la Academia.

Jaime Wainer presentó su renuncia y asumió las culpas por el pésimo mercado de fichajes que realizó Racing. Entre ellas también se apunta a la llegada de Damián Pizarro que no pudo rendir y finalmente terminó con su préstamo a mitad de año.

Los citados de Racing Club para jugar contra Colo Colo

Así las cosas, bajo este tenso ambiente Racing Club ya está en Chile, y este viernes 13 quiere ser la pesadilla de Colo Colo.

En el amistoso programado para las 19:00 horas, citó a lo mejor que tiene a mano el DT interino Sebastián “Chirola” Romero, quien a su vez tiene de ayudante al “Luli” Aued.

Por lo que para este encuentro lleva a su mejor gente y destacan nombres como Facundo Cambeses, Ulises Ortegoza, Tomás Conechny, y Valentín Carboni que es del Inter de Milán y de momento está a préstamo en la Acadé.