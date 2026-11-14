El ex defensor del cuadro azul se quejó por los cánticos de jugadores y dirigentes albos contra el elenco laico en sus festejos por el título.

Colo Colo se quedó de forma anticipada con el título de la Liga de Primera, ya que a falta de tres fechas para la finalización del torneo ya es el campeón, sacándole 10 puntos de ventaja a Universidad de Chile.

Los albos celebraron la obtención de la estrella 35 el pasado lunes junto a sus hinchas en el estadio Monumental, donde una de las situaciones que generó comentarios fueron las burlas contra la U.

Arturo Vidal y Aníbal Mosa lideraron los cánticos contra el cuadro azul, situación que causó molestia en el rival de Colo Colo y por las que el propio presidente de Blanco y Negro tuvo que ofrecer disculpas.

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Rafael Olarra critica burlas de Colo Colo hacia la U

Los festejos albos siguen generando comentarios y uno de los que se pronunció fue el ex jugador de la U Rafael Olarra, quien en el marco del Santiago Training Fest criticó el accionar de los colocolinos.

“A mí me tocó jugarlo y celebrarlo, en algunos minutos. Yo siempre dije que las celebraciones se hacen con tu gente y no en base a otro que perdió, sino que a ti que ganaste. A mí nunca me gustó eso de ‘termear’ un poco“, dijo de entrada el ex defensor.

“Cada uno hace lo que quiere en este tipo de situaciones, pero pasa que después viene una vuelta, después siempre hay un espacio para la vuelta; y lo que genera en sí es una actitud negativa contra alguien que perdió, no suma en nada”, agregó.

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Por último, Rafa Olarra indicó que hay que realizar acciones que no manchen al deporte y puso como ejemplo positivo al “pasillo de campeones”, que por ahora Universidad Católica no le quiere hacer a Colo Colo en la próxima fecha de la Liga de Primera.

“Es lo mismo del pasillo. Yo no tengo problema en pararme y hacer un pasillo al equipo que tenga que hacerlo, pero si demuestro que eso es una línea positiva en medio de tanta situaciones negativas dentro del deporte, yo lo hago e instaría a mi equipo en hacerlo”, cerró Olarra.

En síntesis

Colo Colo obtuvo su estrella 35 tras sacarle 10 puntos de ventaja a Universidad de Chile .

tras sacarle a . Rafael Olarra criticó las burlas lideradas por Arturo Vidal y Aníbal Mosa en el Monumental.

criticó las burlas lideradas por y en el Monumental. Universidad Católica evalúa no realizar el pasillo de campeones en la próxima fecha del torneo.