La serie entre albos y celestes aún no tiene fechas definidas, aunque se estima que a principio de diciembre se disputen los partidos.

El gran objetivo que se planteó Colo Colo para la temporada 2026 ya lo cumplió, puesto que se coronó campeón de la Liga de Primera, con tres fechas de antelación.

A pesar de ya ser campeones, en el estadio Monumental aún tienen una meta en juego, ya que se encuentran en semifinales de la Copa Chile, donde se medirán con el duro cuadro de O’Higgins.

El conjunto celeste se encuentra luchando por salir definitivamente de la zona de descenso, sin embargo, en las series de ida y vuelta se agranda, de hecho, este sábado jugará la final de la Copa de la Liga con Coquimbo Unido en Santa Laura.

ver también Arturo Vidal le pone fecha a su renovación en Colo Colo: “Va a haber un acercamiento”

Las fechas para la serie de Copa Chile entre Colo Colo y O’Higgins

La ANFP aún no programa las semifinales de la Copa Chile entre Colo Colo y O’Higgins, no obstante, el periodista Daniel Arrieta dio a conocer las fechas tentativas para los duelos.

El compromiso de ida se jugaría entre el 1 y el 3 de diciembre en el estadio El Teniente de Rancagua; mientras que la revancha se disputaría entre el 8 y 10 de diciembre en el estadio Monumental.

Colo Colo y O’Higgins definirán al finalista de la Copa Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Colo Colo y O’Higgins ya se midieron en la fase de grupos de la Copa Chile, con victoria para los albos por 3-2 en Macul; mientras que los de Lucas Bovaglio golearon al Cacique por 4-1 en El Teniente.

La otra serie de semifinales de la Copa Chile no está resuelta, ya que Universidad de Chile espera al ganador de la llave en donde Coquimbo Unido tiene ventaja de 2-0 sobre Unión La Calera.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a O’Higgins en las semifinales de la Copa Chile .

enfrentará a en las semifinales de la . La serie se jugaría tentativamente entre el 1 y 10 de diciembre en Rancagua y Macul.

en Rancagua y Macul. Universidad de Chile espera en semifinales al ganador entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.