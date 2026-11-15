El DT del cuadro de Rancagua puso la cara ante los fanáticos tras perder la definición ante Coquimbo, con un mensaje de optimismo.

El despertar fue durísimo para los hinchas de O’Higgins luego de perder por 3-0 ante Coquimbo Unido, en la final de la Copa de La Liga 2026, disputada el sábado en el estadio Santa Laura.

Por lo mismo, uno que salió a pedir disculpas y una explicación para los fanáticos del cuadro de Rancagua fue el técnico Lucas Bovaglio, quien aseguró que fue un duro golpe.

En ese sentido, llamó a dar vuelta la página, porque quedan partidos y pueden tener una revancha en la Copa Chile, donde están en semifinales, aunque deben enfrentar a Colo Colo.

Lucas Bovaglio felicitó a Caputto por la Copa de La Liga. Foto: Diego Martin/Photosport

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Bovaglio llama a seguir intentando con O’Higgins

Lucas Bovaglio fue el encargado de poner la cara tas la dura derrota de O’Higgins en la final de la Copa de La Liga: “Gracias y perdón al hinchas de O’Higgins. Hace mucho que no jugaba una final este club y la perdimos 3-0. Queríamos regalarles otro resultado. Los jugadores entregaron todo”.

“A veces no nos alcanza y ahora hay que cerrar la campaña dejando al equipo en primera división. Esa es nuestra prioridad. Luego tendremos que apuntar a la semifinal ante Colo Colo, que es el mejor equipo de Chile. No puedo pensar mucho más allá del partido del sábado”, explicó.

En ese sentido, se mandó una autocrítica para los seguidores: “Tenemos que sumar. He tratado que O’Higgins juegue de igual a igual. A veces hay días que te salen las cosas mal, como está tarde. Es un momento complejo. Tenemos jugadores con lesiones y otros faltos de fútbol. Tenemos una semana por delante y veremos como planteamos el partido ante la U. Buscaremos un resultado positivo”.