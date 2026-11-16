Los Canarios están muy ilusionados con dar la vuelta olímpica y regresar a Primera División.

La Primera B tendrá un final casi tan apasionante como la Copa Pistón. San Luis de Quillota y Cobreloa se enfrentarán, donde solo uno terminará diciendo “Kuchau”.

Canarios y Loínos ganaron sus respectivos encuentros ante San Marcos de Arica y Puerto Montt, en la última fecha. Con esto, terminaron igualados en puntaje. Al igual que en Cars, solo puede haber un ganador, por lo que todo se definirá en una carrera final. Perón, partido final.

Desde San Luis descartan ventaja

San Luis tuvo que acelerar demasiado para imponerse a los Bravos del Morro. Recién en la última vuelta del encuentro abrieron el marcador y con esto, se ganaron la opción de definir el título frente a Cobreloa. Nicolás Peranic habló de la victoria ante San Marcos.

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“Siempre hay que estar preparados esperando si la oportunidad llega. Lo importante es que se logró el cometido, nos llevamos el triunfo de Arica y seguimos dependiendo de nosotros para conseguir el objetivo“, explicó el arquero en Radio ADN.

“No estábamos festejando nada, porque todavía no logramos nada, pero después de cómo se había dado el partido, sacar los tres puntos te da mucha satisfacción. Nos viene pasando seguido, pero parece que ya nos venimos acostumbrando a esas adversidades, pero no es lo que buscamos”, complementó.

La definición será en el Estadio Santa Laura el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas. Para muchos, los Canarios tienen ventaja por tener un desplazamiento menor que los Loínos. Para Nicolás Peranic, esto no influye demasiado.

“A mí, sinceramente, me da igual dónde juguemos. Lo importante es disputar esa final y conseguir el objetivo. Sabemos que el quillotano nos va a acompañar como hizo todo el año, independientemente de si le queda a 100 o 700 kilómetros, o como ayer en Arica, que llegó gente también“, cerró Peranic.