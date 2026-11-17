Ante los problemas con la cancha de Ñuñoa y aprovechándose de que Unión Española acabó su temporada, la ANFP utiliza el recinto de Independencia para sus principales definiciones.

Una vez más, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) encontró en el Estadio Santa Laura un aliado para salir al paso de las principales definiciones del fútbol chileno. Ya ocurrió en el 2025 con la tan postergada Supercopa y este año se repite la historia.

Tras los múltiples aplazamientos que tuvo la definición de Copa de la Liga, que en principio iba a jugarse en Valparaíso y luego pasó para el Claro Arena, finalmente la dirigencia programó el duelo en Independencia, donde Coquimbo Unido se coronó campeón.

Esto se debe a dos factores claves: Primero, el mal estado de la cancha del Estadio Nacional tras los últimos eventos artísticos-musicales. Segundo, que el dueño de Santa Laura, Unión Española, ya finalizó su temporada 2026 en Primera B.

La buena noticia es que desde la ANFP quedaron tan conformes con lo que ocurrió en Copa de la Liga, que ya programaron sus próximas finales en “La Catedral”. Incluso con la posibilidad de que el año se cierre con otra definición allí.

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Santa Laura: La “vieja” nueva casa del fútbol chileno

Seis después del título pirata se vivirá la definición de la Liga Femenina, cuando este viernes 20 de noviembre a contar de las 19:00 horas se enfrenten allí Colo Colo y la Universidad Católica. Las albas buscarán su título 18 en la historia, y quinto consecutivo. Las cruzadas por hacer historia.

23 horas después de este encuentro, el sábado 21, el Santa Laura volverá a recibir una final. Esta vez por el título de la Primera B donde se medirán los dos mejores equipos de la campaña, Cobreloa y San Luis de Quillota. El que gana asciende, el que pierde va a liguilla.

Incluso, existe una alta posibilidad de que si el Nacional no logra recuperar su césped, el recinto de Independencia albergue una final de Copa Chile, con una sola excepción, si es que Colo Colo y Universidad de Chile llegan a esta instancia. Aunque todo puede ocurrir en el fútbol chileno.

En síntesis