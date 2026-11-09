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Universidad de Chile

Desde U de Chile le avisan rápido a Colo Colo: “Una revancha en la Copa Chile”

Los azules quedaron con rabia por el torneo de los albos, y ya miran la definición del otro torneo como una ocasión perfecta.

Por Cristián Fajardo C.

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La U quedó picada tras el Superclásico y el título de Colo Colo.
© LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORTLa U quedó picada tras el Superclásico y el título de Colo Colo.

Universidad de Chile mastica la rabia por el título que levantó Colo Colo en la Liga de Primera 2026, donde, por ahora, siguen segundos a 10 puntos de diferencia en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, todavía queda dando vuelta la idea de una revancha rápida, la que se puede dar esta misma temporada, teniendo en cuenta que ambos están en semifinales de la Copa Chile, aunque vienen por caminos distintos.

En ese sentido, un campeón con la U asume que los albos ganaron bien el campeonato, pero que el fútbol siempre da estas oportunidades y espera volver a cruzarse con el monarca.

La U siente que perdió el título en el Superclásico en el Estadio Nacional. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Fue Manuel Ibarra quien conversó con Redgol sobre la situación de Universidad de Chile y la derrota en la Liga de Primera, una vez que Colo Colo se coronó como campeón.

“Siempre Colo Colo dependió de ellos, en general, Mosa lo dijo hace un tiempo, fueron campeones con mérito, porque en los partidos cruciales lo tuvieron de ganador. La U tuvo la opción de poder reducir, pero Colo Colo hizo mejor las cosas”, explicó.

Por lo mismo asegura que hay opción de una rápida revancha con los albos: “La tabla general lo dice, creo que por ahí me quedo con lo que dijo Charles, el campeonato tuvieron para darle pelea y en el momento crucial Colo Colo fue justo vencedor y eso al final lo lleva al título”.

“Ahora el primeo el objetivo es Chile 2 por le cupo internacional, después terminar con un campeonato sería ideal si se dan las cosas , con respeto a los rivales que vienen, sería lindo una revancha con Colo Colo”, finalizó.

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