El argentino recordó los Superclásicos que jugó ante el Romántico Viajero con los Albos.

Emiliano Vecchio disputó varios Superclásicos con la camiseta de Colo Colo, donde destacó el amplio historial a favor que tienen los Albos sobre Universidad de Chile.

El argentino arribó a Macul tras brillar en Unión Española. En Pedrero le tocó vivir buenas y malas, ganando títulos y enfrentando en varias ocasiones al Romántico Viajero. Sobre estos encuentros tuvo una particular frase que seguramente sacará ronchas en el CDA.

La burla de Vecchio a U. de Chile

En sus tres años en Colo Colo, Emiliano Vecchio vivió varios duelos ante Universidad de Chile. De hecho, en la mayoría de ellos el argentino ganó, por lo que se refirió a esto en una entrevista con Sistema Joaco Santos.

“Había presión, pero Colo Colo le lleva mucho en el historial a la U. de Chile. Entonces, era también como en un punto… era como que jugábamos bien o mal y les ganábamos. Entonces sabíamos que les íbamos a ganar“, explicó entre risas el argentino.

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Vecchio perdió su primer Superclásico ante el Bulla en 2013 en el Estadio Nacional, de ahí en más solo celebró, hasta la final de Copa Chile 2015. Tras empatar en los 90, los Albos cayeron en penales. De todos modos, el saldo fue positivo para el argentino.

“Nosotros entrábamos a la cancha y por ahí jugábamos muy mal y les ganábamos igual. Jugábamos bien y ganábamos igual. Estaba como en esa época”, destacó el ex jugador de Rosario Central, Corinthians y Santos entre otros.

Vecchio ganó dos títulos nacionales con Colo Colo. Imagen: Photosport

Emiliano Vecchio en la actualidad está sin club, luego de un frustrado regreso a Unión Española en este 2026. A Chile arribó por primera vez en 2012, estuvo en Colo Colo entre 2013 y 2015, para luego volver a los Hispanos en 2024.