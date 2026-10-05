El ex albo y jugador de Unión Española impactó con su relato. Dice que fueron tres años en que lo perdió todo, hasta que encontró ayuda.

Emiliano Vecchio es un recordado jugador que pasó por el fútbol chileno. Su último ciclo fue con polémica, luego de dejar abruptamente Unión Española a poco de haber fichado este año, en Primera B.

El ex Colo Colo hizo noticia por sus años en Argentina, donde confesó su adicción a los juego. Reconociendo una época de ludopatía, el ex “10” de los albos dijo que “es el vicio más complejo de todos, porque te lleva a la ruina”.

“Me empecé a rodear de gente a la que le gustaba el casino. Recién volvía de Arabia, yo estaba en Central, salía de Arroyo Seco y le decía a mi pareja: ‘Llego en un rato, a las 2 de la tarde’. Llegaba a las 10 de la noche”, dijo al canal de Youtube Sistema Joaco Santos.

El mea culpa de Vecchio y cómo superó su adicción

Emiliano Vecchio dice hoy que dejó atrás su ludopatía, aunque reconoce que fueron años complejos para salir de esa enfermedad. El ex Unión Española relató cómo fue esa época que lo llevó a la ruina.

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“Me pasaba que no veía a mis hijos. Perdí todo, no te importa nada. Solamente te importa jugar, no te importa si tu hijo está enfermo, si tu mujer o tu mamá necesitan algo, no te importa. Lo único que te importa es ver esa bola cómo gira, cómo cae y jugar”, explicó.

El talentoso jugador se emocionó en su relato, recordando que tras caer en la adicción a los juegos “terminas con depresión, te quedas sin familia, sin dinero, sin nada… Fueron tres años de mi vida muy complejos”.

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“Gracias a Dios tuve una persona en ese momento que me ayudó y decidí meterme en un grupo e ir de a poco para autoexcluirme. Con el tiempo pasó, pero es heavy. Después se me fue apagando ese deseo. Hoy en día lo canalizo por otro lado”, cerró.