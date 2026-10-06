Desde Valparaíso apuntan a que el deseo del fallecido presidente caturro es confiar en el entrenador uruguayo, pese a que perdieron el liderato y suman tres derrotas consecutivas.

Luego de la derrota por 1-2 ante Recoleta en Santa Laura, no fueron pocos los hinchas de Santiago Wanderers que exigían el despido del uruguayo Francisco Palladino como entrenador, tras perder la cima de Primera B y caer hasta el tercer puesto.

No es para menos, desde que escalaron al primer lugar de la Tabla, el Decano sufrió tres caídas consecutivas, por 0-3 con Temuco, por 0-1 con Cobreloa y la reciente en Independencia, alejándose del título y el anhelado ascenso, algo imperdonable para los fanáticos.

Sin embargo, según dio a conocer el diario La Estrella de Valparaíso, la decisión definitiva de Wanderers es mantener en su cargo a Palladino. La razón tras ello no es que apenas restan cuatro fechas para el final, tiene vínculo con su fallecido presidente Reinaldo Sánchez.

Es que de acuerdo al matutino, la voluntad del mandamás caturro era que el estratega siga hasta el término de la temporada, pues en vida respaldó su continuidad pese al éxito que tuvo Felipe Salinas al ganar la Copa Libertadores Sub 20.

ver también “Cuidemos al club”: Capitán de Santiago Wanderers hace crudo mea culpa en medio de crisis en la Primera B

La decisión de Wanderers con el DT Francisco Palladino

No es lo único, pues en el club porteño tienen el buen recuerdo de lo que hizo el uruguayo con el equipo en su primer paso, cuando en la temporada 2023 llegó a la final de la Liguilla, donde perdió con Deportes Iquique en una emotiva definición por penales.

Así las cosas, y contra el parecer de muchos hinchas, Wanderers mantendrá en su cargo a Palladino hasta el final de la campaña regular en Primera B, por lo menos, incluso con la opción de dirigir en la postemporada en caso de no conseguir el ascenso directo.

Cabe recordar que los próximos dos duelos del Decano serán de local ante dos rivales que pelean por el descenso como Curicó Unido (10 de octubre, 15:00 horas) y el colista Rangers (16 de octubre, 18:00). Luego visita a Unión Española en Santa Laura y cierra el torneo recibiendo a Deportes Copiapó en Valparaíso.

Los números del uruguayo en Valparaíso

Durante la presente temporada, en su segunda etapa con Santiago Wanderers, Francisco Palladino registra entre Primera B y Copa Chile un 48.48 por ciento de rendimiento, en base a 13 victorias, nueve empates y 11 derrotas.

En síntesis