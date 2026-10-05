“Cuidemos al club”: Capitán de Santiago Wanderers hace crudo mea culpa en medio de crisis en la Primera B

Leandro Navarro sacó la voz a través de las redes sociales y desmintió los diversos comentarios sobre el quiebre entre cuerpo técnico y jugadores.

Santiago Wanderers fue el gran damnificado en la fecha 26 de la Primera B. El elenco dirigido por Francisco Palladino volvió a caer, ahora de visitante ante Deportes Recoleta y quedó renegado al tercer puesto del ascenso.

Los caturros ahora tienen 44 unidades y quedaron a cuatro del puntero, que es Cobreloa. Lo que a su vez deslizó las teorías de un posible quiebre entre el cuerpo técnico y jugadores.

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Situación que se evidenció por el malestar ante el cambio de esquema táctico que se implementó frente a los textileros en Santa Laura y que provocó una nueva caída en la recta final de la Liga de Ascenso Caixun. Incluso se habló de un fuerte cruce entre referentes y Palladino.

Por lo mismo, Leandro Navarro como capitán del equipo le puso el pecho a las balas y enfrentó el complejo momento que vive el equipo. “Duele este momento y nos hacemos totalmente responsables. Confiamos plenamente en que vamos a revertirlo. Tenemos un gran grupo y hoy estamos más unidos que nunca”, indicó el volante en sus redes sociales.

Leandro Navarro calmó las aguas y habló directo a los hinchas de Wanderers: dejó potente mensaje para la recta final de la Primera B

Pero Navarro fue más allá y hasta pidió no caer en comentarios mal intencionados que solo dividen a Wanderers. “Les pido que cuidemos al club y que no demos lugar a falsos rumores o información que solo busca generar división y hacer daño. Hoy más que nunca necesitamos estar juntos”, recalcó.

El mensaje de Leandro Navarro en redes

Las cuatro finales que le quedan a Santiago Wanderers

Ahora Santiago Wanderers debe disputar los últimos cuatro partidos de la fase regular de la Primera B para soñar con el ascenso directo o asegurar el cupo en la Liguilla.

Los últimos cuatro partidos son: frente a Curicó Unido el 10/10 y Rangers el 16/10, ambos de local. Luego el 25/10 visita a Unión Española y cierra con Copiapó el 1/11.

“Vamos a luchar hasta el final. Con humildad, trabajo y compromiso como se caracteriza este grupo. Cuidemos a Wanderers, más unidos que nunca”, sentenció Navarro con la ilusión intacta.