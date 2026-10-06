El equipo de Fernando Gago está programado para hacer de local en Santa Laura, pero el poco aforo autorizado obligó a buscar nuevo escenario.

U de Chile tiene un ojo puesto en Copa Chile y otro en la Liga de Primera, donde este fin de semana debe enfrentar a Ñublense. El duelo está programado para jugarse el lunes 12 de octubre, a las 18.00 horas en el Estadio Santa Laura.

Sin embargo, en la Región Metropolitana solo se autorizaron cinco mil espectadores para el encuentro, cantidad que no cubre los 12 mil abonados azules. Por eso, en la dirigencia bullanguera salieron a buscar rápidamente otro recinto.

Según supo RedGol, las opciones eran jugar en Rancagua, Concepción o, derechamente, suspender el partido. Eso, ya que Viña del Mar no corre más como alternativa tras los últimos incidentes en Copa Chile.

Listo el recinto para U de Chile vs Ñublense

Finalmente, U de Chile jugará ante Ñublense en el Estadio Codelco El Teniente, ya que no se pudo aumentar el aforo en Santa Laura. El duelo de Liga de Primera se disputará el lunes 12 de octubre, a las 18.00 horas.

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Si bien la ANFP aún no hace oficial el cambio aún, la imposibilidad de recibir a 12 mil hinchas en Independencia fue la principal razón para buscar en regiones. En Concepción y Viña del Mar rechazaron recibir a la U tras los incidentes, por lo que solo quedaba Rancagua.

Ante la opción de suspender el duelo por falta de estadio, en la ANFP también le dieron un portazo a los azules. Por eso, finalmente Rancagua será el escenario para el partido.

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Ahora resta saber el aforo y restricciones de compra para los fanáticos de la U, donde anteriormente solo se ha permitido vender entradas a abonados y residentes de la región.