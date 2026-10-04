Los azules tienen agendado recibir a Ñublense en Santa Laura el próximo 12 de octubre. ¿El problema? Les quieren dar un aforo de 5 mil.

Universidad de Chile está enfocada en su duelo por los cuartos de final de la Copa Chile ante Antofagasta, donde el miércoles jugará el primer partido de la llave en el norte del país.

Pero tiene una preocupación mayor para el regreso de la Liga de Primera, agendado para el lunes 12 de octubre, por el partido ante Ñublense que será en el estadio Santa Laura.

Según pudo conocer Redgol, las autoridades quieren que la U juegue con un aforo de 5 mil personas autorizadas en Independencia, lo que generó la molesta desde la dirigencia de Azul Azul que busca, al menos, tener a sus abonados con 15 mil personas.

La U se vio obligada a dejar el Estadio Nacional por los conciertos de BTS. Foto: Andres Pina/Photosport

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Autoridades piden bajar aforo a la U: sólo 5 mil personas

Fue la jornada del viernes cuando hubo visita al estadio Santa Laura para las correspondientes revisiones del recinto deportivo, donde se instaló la polémica con las autoridades.

La U dejó en claro que busca un aforo de 18 mil personas, lo que produjo los primeros quiebres en las conversaciones, teniendo en cuenta el comportamiento de la hinchada en el duelo ante Universidad de Concepción y Everton como visita.

Se les hizo saber que se apuesta por un número no mayor a las 5 mil personas, lo que obligaría a los azules a mover su localía nuevamente, teniendo en cuenta que salieron del Estadio Nacional por el concierto de BTS.

En medio de negociaciones se está a la espera del informe final de Carabineros, quienes también han detallado las últimas situaciones con los hinchas azules, lo que pone otra piedra para el partido en Santa Laura.