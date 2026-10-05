El entrenador argentino habló de la chance de que salgan de Santiago para el duelo ante Ñublense por la Liga de Primera.

Universidad de Chile sigue compitiendo a dos bandas. El jueves tiene una complicada visita ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile y luego vuelve al ruedo en la Liga de Primera, donde pelea por el Chile 2.

En la antesala al encuentro ante los Pumas habló el entrenador azul, Fernando Gago, quien calificó a su oponente en los cuartos de final como un rival duro, a pesar que milita en la Primera B.

“Considero que todos los partidos son importantes, independiente de cómo llega cada uno. Estar en otra división no implica nada, independiente de la división en que juegue cada uno, debe haber compromiso total para afrontar partidos y una clasificación. Ellos trabajan bien, vienen de victorias, podemos pasar a semis y hay nivel de tensión”, dijo el argentino.

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Fernando Gago y la opción de salir de Santiago para jugar ante Ñublense

El próximo partido de la U por la Liga de Primera será como local ante Ñublense, pero no podrá utilizar el estadio Nacional por los tres recitales que tendrá la banda coreana BTS, por ende, busca recinto.

La opción de que el encuentro se juegue fuera de Santiago empieza a tomar forma, ya que RedGol informó que se realizan gestiones para que el encuentro se dispute en Rancagua.

Fernando Gago habló de la localía de la U. Foto: Photosport

Sobre esta situación habló Fernando Gago, quien no se complica si es que el elenco laico tiene que ser local fuera de la Región Metropolitana.

“Salir de Santiago lo sabíamos hace tiempo, es una cuestión de lo planificado, entendía que es así. No me modifica la planificación. Ahora pensamos en el viaje a Antofagasta para crecer como equipo”, dijo el ex volante de Real Madrid.

La U tiene partidos claves y vuelve a aparecer su eterno problema de la falta de estadio para ejercer la localía.

En síntesis

Universidad de Chile enfrenta este jueves a Deportes Antofagasta por la Copa Chile .

enfrenta este jueves a por la . Fernando Gago calificó a Antofagasta como un rival duro rumbo a semifinales.

calificó a Antofagasta como un rival duro rumbo a semifinales. Universidad de Chile evalúa jugar en Rancagua su partido de liga ante Ñublense.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Deportes Antofagasta por la Copa Chile?

El partido de ida por los cuartos de final entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se jugará este jueves 8 de octubre, cuando a partir de las 19:00 horas se midan en el estadio Calvo y Bascuñán.