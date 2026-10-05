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Universidad de Chile

Histórico de U de Chile baja a Gago de la pelea por el título: “Tiene que mirar la realidad”

Pese a que el argentino aseguró que todavía piensa en la lucha con Colo Colo, Héctor Hoffens le pide mirar la tabla de posiciones.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago asegura que mientras las matemáticas lo digan seguirá peleando.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFernando Gago asegura que mientras las matemáticas lo digan seguirá peleando.

Fernando Gago sacó un mensaje que sorprendió a todos en Universidad de Chile, en la conferencia previa al duelo ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Esto, porque manifestó que en su convicción todavía está presente luchar el título con Colo Colo, pese a los 12 puntos de diferencia que le sacan los albos en la tabla de posiciones en la Liga de Primera.

Algo que analizó el histórico Héctor “Chico” Hoffens en conversación con Redgol, donde pidió que el argentino, más allá del verso, tiene que mirar la realidad en los puntos.

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Héctor Hoffens salió al cruce de las palabras del técnico Fernando Gago, quien alentó a sus jugadores de Universidad de Chile, de manera de pelear hasta el final el título con Colo Colo.

Pero por su puesto, Fernando Gago tiene que mirar la realidad, es mucha la diferencia de puntos que se tiene”, explicó en primera instancia en la conversación con Redgol.

Por lo mismo, quiso poner como ejemplo lo que viene a futuro con la U, teniendo en cuenta que también se deben esperar otros resultados, que le ponen más complejo el panorama.

“Hay que ganar todos los domingos con Universidad de Chile y luego que Colo Colo pierda tres o cuatro partidos seguidos, eso se ve prácticamente imposible”, remató.

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