Los hinchas están alertas por el uruguayo, que hace un mes no ve acción en la U, mientras Gago asegura que no está lesionado.

La situación de Octavio Rivero preocupa a los hinchas de Universidad de Chile, quienes ven como una vez más el delantero se queda fuera del compromiso ante la Copa Chile ante Deportes Antofagasta.

Será el tercer partido en línea que no aparece desde su regreso con gol ante Coquimbo Unido, lo que marca un mes fuera de las canchas con la camiseta bullanguera.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago apunta a que lo están poniendo a punto, pero que entrena diferenciado, lo que sorprende a una voz autorizada como la de Héctor Hoffens.

“La verdad es que es un misterio porque nadie sabe lo que pasa, porque si jugó, estuvo en la banca, estuvo citado y ahora no aparece ni en las cómicas es que algo hay“, destacó

El 5 de septiembre volvió Rivero con un gol ante Coquimbo; tras eso no apareció mas. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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El caso de Octavio Rivero que sorprende a los hinchas de la U

Fue en conversación con Redgol donde Héctor “Chico” Hoffens amplió su crítica del momento de Octavio Rivero en Universidad de Chile, que llena de dudas por su actual momento.

Por lo mismo, llama en que la U sea clara con el presente del uruguayo, que ilusionó tras ese tanto ante Coquimbo Unido, pero luego no se pudo ver más con los azules.

“Algo pasa, algo raro hay, no hay verdad en saber si se volvió a lesionar, si recayó, eso lo sabe el jugador y el técnico, por algo no está citado, pero es raro; decir la vedad no cuesta nada, hay algo escondido”, explica.

Octavio Rivero suma tres partidos dentro de la cancha en la actual temporada con la U, teniendo en cuenta su grave lesión de rodilla que lo obligó a una operación.