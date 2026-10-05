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La U

“Últimos días”: Fernando Gago cuenta la firme sobre el retorno de Octavio Rivero en la U

El adiestrador trasandino confirmó que el delantero sigue en tratamiento y aún no puede sumarse a la par de sus compañeros.

Por Felipe Pavez Farías

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Rivero sigue en proceso de recuperación según Gago
© photosportRivero sigue en proceso de recuperación según Gago

Octavio Rivero enfrenta complejo momento en Universidad de Chile. Luego de superar la sinovitis en su rodilla derecha y que lo dejó fuera de gran parte de la campaña del 2026.

El ariete incluso sumó ocho minutos ante Coquimbo Unido, tiempo en el que logró dar vuelta el marcador y permitió que los azules vencieran por 4-2 a los piratas. Partido que hasta incluyo un tanto suyo de penal para cerrar la goleada. 

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Estaba en una película de terror que no podía salir. Espero que sea el comienzo de algo muy lindo”, recalcó el charrúa ilusionado en retomar la continuidad en el equipo estelar de la U. 

Sin embargo, aparecieron nuevas complicaciones y tras ser citado ante La Serena, no volvió a sumar convocatorias. Incluso se perdió la llave por Copa Chile ante Everton. 

Fernando Gago explica el proceso de recuperación de Octavio Rivero

Ante está situación, Fernando Gago salió a explicar qué pasa realmente con Octavio Rivero. “Está cada vez mejor, levanta su nivel de entrenamiento, números que ven los especialistas, los que saben. Niveles de fuerza están muy bien”, recalcó el trasandino. 

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Por sus dichos todo apuntaba a que estaría disponible para el miércoles por Copa Chile. Pero luego complementó su respuesta con una frase que volvió a sembrar la duda sobre el nivel del uruguayo. “Estamos en los últimos, últimos, últimos días para tenerlo a disposición ya para entrenar”, agregó. 

Por lo que, pese al buen escenario que describió Gago, Octavio Rivero no estará disponible para el partido de este miércoles Antofagasta. 

Ahora queda definir si podrá estar para el retorno de la Liga de Primera. El próximo lunes 12 de octubre, la U recibe a Ñublense. De no recibir el visto bueno, Rivero podría volver a jugar el 21/10 para la revancha de Copa Chile ante los pumas. 

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