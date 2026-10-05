El uruguayo nuevamente será baja en los azules ante Antofagasta, por lo que acumula ausencias en la U. En el club insisten en que no está lesionado.

Universidad de Chile vuelve a vivir momentos de tensión con Octavio Rivero, quien nuevamente no estará disponible para el duelo de los cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Antofagasta.

Así también lo confirmó el técnico Fernando Gago, quien nuevamente reveló que trabaja diferenciado, por lo que no está recuperado para trabajar a la par de sus compañeros en el CDA.

Los hinchas sacan preocupantes cuentas porque ya lleva exactamente un mes sin sumar minutos en los azules, en algo que choca con la versión que entrega la U al decir que no está lesionado.

El 5 de septiembre Rivero marcó su gol por la U.

ver también El nuevo problema con Octavio Rivero en U de Chile: “Está totalmente diferenciado”

La U insiste en que Rivero no está lesionado

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes destacaron que Octavio Rivero se ha mantenido entrenando diferenciado, poniendo alarma en el trabajo de puesta a punto que confirma Gago por el uruguayo.

En ese sentido, la última vez que apareció dentro de la cancha fue ante Coquimbo Unido, el 5 de septiembre, donde incluso marcó un gol para la victoria por 4-2 de la U.

“Los niveles de fuerza están bien, estamos en los últimos días para que esté a disposición para entrenar”, señaló Gago en la última conferencia de la U en el CDA.

Hay que precisar, con la operación de rodilla como contexto, que el goleador que llegó como refuerzo en la U suma tres participaciones en toda la temporada, donde mantiene la constante de estar fuera de las canchas.