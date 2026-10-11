Tras sufrir goleada ante Coquimbo: Las primeras medidas de Colo Colo para evitar papelón en la Liga de Primera

En el Cacique caló hondo la boleta por 5-2 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y se tomarán importantes decisiones.

Colo Colo volvió a jugar en la Liga de Primera y sufrió una goleada histórica ante Coquimbo Unido. El elenco dirigido por Hernán Caputto lo superó de principio y a fin, y se reflejó en el marcador.

Los goles de Nicolás Johansen, Guido Vadalá, Benjamín Chandía y Lucas Pratto quedaron en la historia del aurinegro luego de vencer por 5-2 a Colo Colo. Lo que ahora pone al rojo vivo la disputa de la Liga de Primera. En especial por que tanto la UC como la U pueden acortar la distancia y soñar con el remontazo.

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“Hay bronca y dolor. No nos preparamos para perder. Les dije a los chicos, todo campeón tiene partidos buenos, regulares y malos. Hoy fue malo”, apuntó Fernando Ortiz con evidente preocupación tras lo ocurrido este domingo.

Por lo mismo, en Colo Colo no quieren perder más ventaja con los rivales directos. De está forma se recalca que habrán importantes decisiones para la recta final de año.

Tras goleada ante Coquimbo: Las medidas de Colo Colo para no perder la Liga de Primera

Colo Colo tiene una importante ventaja en la Liga de Primera. Pero el liderato de los albos ha empezado a tambalear ya que en los últimos tres partidos solo sumó dos unidades.

Pero la goleada que sufrieron ante Coquimbo fue la alerta definitiva. Por lo que hay decisiones de inmediato para evitar cualquier situación que ponga en peligro la conquista de la estrella 35.

Ante esto, se decidió que este lunes el plantel vuelva a entrenar. Esto para mejorar el aspecto físico y recuperar a los que llegaron de la fecha FIFA más tocados.

Además, el próximo partido es recién el 20 de octubre por la Copa Chile y solo serán 45 minutos. Ante esto, se indica que se buscará un rival para jugar un partido amistoso entre viernes o sábado. En el peor de los casos, se disputará partido con el plantel juvenil para seguir aceitando el equipo.

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¿Qué partidos le quedan a Colo Colo en la Liga de Primera?

Al Cacique le quedan seis partidos antes del cierre de temporada. En la recta final asoman Palestino de visita (25/10), Universidad de Concepción de local (1/11), Ñublense en Chillán (8/11), Universidad Católica (22/11) y La Serena en el Monumental (29/11) y Cobresal para cerrar la temporada (6/12).