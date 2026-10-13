La U quedó conforme con la localía en El Teniente, sin el Nacional para recibir a Antofagasta y, posiblemente, a Everton.

Universidad de Chile logró una tremenda victoria en la Liga de Primera 2026, luego de golear por 6-0 a Ñublense, en un partido que tuvo que ser jugado en el estadio El Teniente de Rancagua.

Un escenario que gana terreno para mantener la localía azul, entendiendo sus próximos dos partidos no tienen un estadio confirmado, teniendo en cuenta que el Estadio Nacional está en uso.

Para esto dependerá cómo quede la cancha del principal reducto del país, tras los tres conciertos de la banda BTS, que mantendrán ocupado el escenario en la comuna de Ñuñoa.

La U llevó sobre 6 mil hinchas a Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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La U busca estadio sin el Nacional

El próximo partido de Universidad de Chile es ante Deportes Antofagasta, que está programado para el 21 de octubre, en un inicio, en el estadio Santa Laura en Independencia.

Pero ya hay negativa de la municipalidad, respaldada por la Delegación Presidencial, que le querían dar un aforo de 5 mil personas a la U ante Ñublense, por lo mismo se fueron a Rancagua.

Algo que se podría repetir contra los Pumas en busca del paso a las semifinales de la Copa Chile, lo que está en evaluación de parte de la U considerando lo que significa en planificación y traslados.

Pese a esto, el duelo jugado el lunes dejó buenas sensaciones por el estado de la cancha, pese a la fuerte lluvia en la ciudad, además con el comportamiento de los hinchas, pese a que habían 5 mil castigados.

Los hinchas de la U tuvieron buen comportamiento en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Los jugadores de la U aprueban Rancagua

Fue Matías Zaldivia quien sacó la voz por los jugadores de Universidad de Chile, quien fue consultado por la localía de los azules en el estadio El Teniente de Rancagua.

“La verdad que muy bien, la cancha es hermosa, hace tiempo que la arreglaron y la verdad está muy linda, aparte con la lluvia nos beneficia porque estamos acostumbrados a jugar en canchas así rápidas como las del Nacional, creo que si nos toca venir acá nos favorece”, explicó.

Con esto, queda abierto el panorama en la U para inclinarse por Rancagua si no se sube el aforo en Santa Laura, con los jugadores dando luz verde para el cambio de estadio sin el Estadio Nacional.

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