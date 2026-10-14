El Bichi abordó la “no rabona” y que en Europa aseguraron que fue creada por la figura del Barcelona. “Piensan que inventó una jugada que ya existe”, recalcó.

Un debate de aquellos se ha desatado luego de la victoria del Barcelona por la Champions League. El elenco blaugrana superó por 4-1 al Galatasaray en Turquía. Triunfo donde además brilló Lamine Yamal. Pese a que no marcó, fue el encargo de habilitar a sus compañeros y hasta revivió la “Matirabona”.

En el minuto 53’ sacó a pasear a la defensa local y con el lujito que hizo popular Matías Fernández, dejó solo a Anthony Gordon para sumar un nuevo tanto a la boleta. Jugada que personajes como el relator Pablo Giralt y el “experto” MisterChip recalcaron que era de su autoría.

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Como era de esperarse los hinchas chilenos de inmediato salieron al cruce para aclarar que la jugada ya tenía amo y dueño: Matías Fernández.

Pero el tema escaló a tal punto que tuvo que salir el “Rey” de la rabona para aclarar esta variante de aquella jugada que solo los privilegiados pueden ejecutar dentro de la cancha.

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Claudio Borghi cuenta la firme por polémica entre Matías Fernández y Lamine Yamal

Ahora fue Claudio Borghi, quien se hizo especialista en la rabona, el que zanjó la polémica fiel a su estilo: sin filtro.

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“Sí la ví (la jugada de Yamal), no la vi en vivo, la vi después en redes sociales. Hay mucha gente que cree que el fútbol nació ayer”, lanzó de entrada a Megadeportes.

“Yo recuerdo que el primero que la hizo fue Matías, la hizo ante Estudiantes. No sé cómo se llama (…) La vitrina que tiene Yamal es muy grande, a tal punto que piensan que inventó una jugada que ya existía”, aseguró.

Incluso entregó sus tips para aquellos que quieran imitar este tipo de lujito. “Hay que tener muchas cualidades para hacerla. Es una cualidad de piernas. Uno frena ante un rival y luego tiene que arrancar denuevo. Es muy peligro. Yo no la recomiendo. Se requiere mucho esfuerzo físico. Pero es linda hacerla cortita”, sentenció.