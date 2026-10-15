El alcalde Miguel Concha acusó al ente rector del fútbol chileno de no cancelar esta deuda desde 2010, por lo que recibirán una notificación de cobranza para que regularicen su situación.

Una nueva denuncia sacude a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En esta ocasión proviene desde la Municipalidad de Peñalolén, quien acusa a la corporación de una millonaria deuda por el no pago de patente de su sede en Quilín 5635.

La autoridad comunal acusa que el ente rector del fútbol chileno registra pagos pendientes por derechos de aseo de su edificio corporativo. En esa línea, la Dirección de Administración y Finanzas del municipio indica que el pasivo llega a los $172 millones de pesos.

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La millonaria deuda de Peñalolén contra la ANFP

El alcalde Miguel Concha expresó al respecto que “las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipales pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen con sus obligaciones”.

“Vamos a seguir fiscalizando y cobrando las obligaciones que correspondan, independiente de quién se trate. Estos ingresos para el Municipio son necesarios para financiar la seguridad, la salud, el aseo y otras necesidades básicas de nuestras familias”, apuntó el edil de Peñalolén.

Concha advirtió además a la ANFP que recibirán en los próximos días una notificación de cobranza para que regularicen su situación, para que en cuanto paguen esa deuda complete los trámites necesarios para formalizar su funcionamiento en la comuna.

En síntesis