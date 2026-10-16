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Fútbol chileno

El verdadero motivo de por qué no se juega la Primera División de Chile este fin de semana

La máxima categoría tiene una nueva pausa y no es precisamente por un tema deportivo.

Por César Vásquez

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No habrá fecha en este fin de semana.
© PhotosportNo habrá fecha en este fin de semana.

Uno de los mayores cuestionamientos que se le hacen a la Liga de Primera, son las reiteradas interrupciones que tiene el torneo. En este fin de semana, otra vez no habrá fecha.

Ya sea por la celebración del 18 de septiembre, por los partidos de la selección chilena o hasta por motivos naturales, lo cierto es que la máxima categoría del fútbol chileno suele interrumpirse mucho. Hasta Arturo Vidal criticó este hecho en los últimos días.

La razón de una nueva pausa en Chile

Lo curioso es que tras reanudarse la Liga de Primera durante el fin de semana anterior, ahora otra vez hay una interrupción y no se jugará durante este “weekend”. ¿Por qué? ¿Fecha FIFA? No ¿Copa Chile? No ¿Algún feriado? No.

¿Por qué se pausa este fin de semana otra vez? La verdadera razón detrás de todo, es como el domingo 18 de octubre se conmemora un nuevo aniversario del Estallido Social de 2019, es que desde Carabineros indicaron que no contarían con el contingente necesario.

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Sí, es por motivos de “seguridad” que finalmente no habrá fútbol. Lo más curioso es que solo se detiene la Liga de Primera. De hecho, en la Primera B sí habrá fecha y con duelos claves en la disputa por el ascenso entre San Luis de Quillota o Cobreloa, por citar algunos ejemplos.

Además, este fin de semana se debía disputar la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins en el Claro Arena. Primero estaba fijado para el sábado 17, luego se cambió para el viernes 16 y se terminó suspendiendo por aluvión en Las Condes. Las autoridades deportivas y políticas no pudieron encontrar otro recinto. Insólito.

Arturo Vidal se quejó por las pausas que tiene la Liga de Primera. Imagen: Photosport

Arturo Vidal se quejó por las pausas que tiene la Liga de Primera. Imagen: Photosport

Finalmente, el fútbol chileno sigue con su triste tendencia de estar más cortado que zapallo de feria. La Liga de Primera regresará recién el viernes 23 de octubre, si es que no pasa nada extraño que obligue otra vez a suspender el torneo. A esta altura, todo puede pasar.

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