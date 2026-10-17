Humberto Suazo se quiebra tras triunfazo de San Luis que lo deja cerca del ascenso: “Estoy emocionado”

Un partido clave abrió la jornada sabatina de la Liga de Ascenso, ya que San Luis de Quillota visitó a Magallanes, en un encuentro de dos equipos que buscan el título en la B.
Los Canarios se quedaron con tres puntos de oro, puesto que ganaron por 1-0 con un gol de penal en el tiempo agregado de Gonzalo Bustos, resultado que los deja muy cerca del título.
Tras el partido habló con la señal de TNT Sports el entrenador quillotano, Humberto Suazo, quien reconoció que está muy emocionado por la campaña que está cumpliendo su equipo.
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Humberto Suazo calificó el partido con Magallanes como muy duro y valoró la victoria, que los deja muy cerca de lograr el ascenso a la Liga de Primera.
“Partido difícil, Magallanes se hace fuerte de local, tuvimos la fortuna de jugar con uno más, pero aparecieron todos los fantasmas como con Wanderers. Este equipo se entrega, busca llegar al arco con buen fútbol, casi en la ultima nos llevamos el triunfo, así que contentos”, dijo el ex seleccionado nacional.
Humberto Suazo celebra en San Bernardo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport
Luego, agradeció al presidente del cuadro amarillo, César Villegas, por darle la chance de tomar la dirección técnica del equipo a pesar de que se retiró del fútbol recién en 2025.
“Estoy emocionado, me acuerdo de momentos lindos. Estoy agradecido de Don César, por dejarme terminar mi carrera jugando y ahora me permite dirigir a San Luis. Les dedico la victoria a los que ya no están, a la gente que nos acompaña, no tengo palabras, ha sido un año lindo, pero aún no conseguimos nada y estamos contentos”, agregó Suazo.
“Esto es algo especial para mí, hace 23 años jugué en San Luis, donde pude renacer, tuvimos fortuna de ascender ahora toca esperar, que siga la racha, no preocuparnos mas allá si vamos a salir campeones”, cerró Humberto Suazo.
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