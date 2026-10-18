Los salmoneros no pasaron del empate ante los nortinos y necesitan de un milagro para meterse a la postemporada, donde hoy se ubica el "Santo".

La continuidad de la jornada 28 en la Primera B nos brindaba un encuentro relevante para la pelea por entrar a la Liguilla, donde San Marcos de Arica ocupa el último puesto de clasificación y Deportes Puerto Montt quería acortar distancia de cara a las últimas dos fechas.

Los salmoneros tenían la obligación de ganar para achicar el tramo con los que se meten en postemporada, aunque también con la mente puesta en la revancha por Copa Chile ante Colo Colo. El tema es que planteó un esquema muy defensivo en busca de no perder.

En la vereda del frente, San Marcos de Arica manejó los tiempos y tuvo las ocasiones más claras para convertir, pero las emociones no aparecieron en el Estadio Carlos Dittborn y todo derivó en un paupérrimo 0-0 que no favorece a ninguno.

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¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Con esta igualdad, el más beneficiado fue el Santo, quien salta hasta la séptima posición con 40 puntos, alcanzando el umbral de Deportes Copiapó y abre ventaja de cuatro por sobre los que lo acechan por entrar a Liguilla, como Temuco y Unión Española.

La igualdad en la Región de Parinacota aleja a Puerto Montt de la postemporada, pues con sus 35 unidades se ubica en el 12° lugar y queda a cinco de clasificar, con seis positivos por disputar. Parece misión imposible para el Velero jugar por el segundo ascenso en Primera B.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la 29° y penúltima fecha en Primera B, San Marcos de Arica visitará a Temuco en el Estadio Bicentenario Germán Becker el domingo 25 de octubre a las 15:00 horas. Un día antes, el sábado 24, Puerto Montt recibe en el Estadio Chinquihue al comprometido Unión San Felipe, desde las 17:30 horas.