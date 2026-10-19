La fuerte autocrítica de Diego Buonanotte que alerta a los hinchas de Deportes Temuco: “Me voy triste, hice lo que no tenía que hacer”

El volante trasandino lamentó su cometido ante San Felipe y se culpó por no lograr el triunfo para meterse en la Liguilla de la Primera B.

Deportes Temuco es parte de los doce equipos que luchan por un cupo en la Liguilla de la Primera B. El elenco de Emiliano Astorga se aferra al milagro para entrar en la postemporada y concretar el anhelado retorno a la Liga de Primera.

El tema es que los resultados dentro de la cancha no acompañan a la ambición del cuadro albiverde. Este domingo y por la fecha 28 sumó un sufrido empate ante Unión San Felipe y dejó escapar la chance de quedar a solo dos de puestos de Liguilla.

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“En el primer tiempo no entendimos el partido y somos los responsables los jugadores. La planificación de Emilio estuvo bien y no lo pudimos llevar acabo”, lamentó Diego Bounanotte que le puso el pecho a las balas tras el duelo ante el Uní Uní.

Esto porque Temuco dejó escapar una etapa y se reflejó ya que los locales se pusieron arriba 2-0 en el marcador. En el complemento lograron remontar y alcanzaron a igualar el resultado final.

Pero para Buonanotte hubo una jugada que lo terminó marcando en su visita al Estadio Municipal de San Felipe. Lo que ocurrió en uno de los últimos ataques y donde tuvo la gran chance de anotar el tercero del triunfo pero falló en el último pase. Lo que empañó su primer descuento del “enano” desde el punto penal y su desempeño en la remontada.

“Lo pudimos haber ganado si en esa jugada tomaba una mejor decisión. Estoy muy triste por eso. Hice lo que no tenía que hacer. Me voy triste por eso”, confesó.

El próximo desafío de Temuco: soñar con el milagro de la Liguilla

Con este resultado el Pibe, que en su minuto llegó a estar cuarto en la competencia, ahora se ubica noveno con 36 unidades. El tema es que queda a cuatro de distancia de Deportes Copiapó y que tiene el último cupo a la post temporada.

Por lo que no hay margen de error y se deben ganar o ganar las próximas dos fechas ante San Marcos de Arica de local y luego frente a Curicó de visitante.

“Matemáticamente estamos, seguimos en la pelea y ahora debemos enfrentar a Arica y será más que una final”, sentenció el ex multicampeón con la UC.