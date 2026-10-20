Autor del último gol del triunfo y emblema por años de los canarios, Gonzalo Bustos habló con RedGol sobre el campañón de Chupete en su primer año como DT.

San Luis de Quillota es el equipo del momento en la Primera B, donde una seguidilla de triunfos lo tiene líder y a un paso del título a falta de dos fechas para el final. Tras el 1-0 ante Magallanes, un emblema canario se robó los aplausos con agónico gol.

Se trata de Gonzalo Bustos, un todoterreno en el mediocampo y que prácticamente toda una vida ha defendido la camiseta amarilla. El volante habló con RedGol y de entrada llenó de loas al DT Humberto Suazo.

“Como dice Humberto, lo mental es fundamental. Creo que estos dos partidos que quedan va a ser mucho trabajo psicológico, inteligencia y algo muy táctico también, porque físicamente todos los jugadores están bien”, analizó.

La ayuda de Humerto Suazo en su carrera con San Luis

Gonzalo Bustos recalcó la importancia de Humberto Suazo en San Luis de Quillota. Primero como jugador y ahora como entrenador, Chupete fue clave para el volante que viene de anotar un gol.

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“(Con Suazo) hay mucha historia. Me tocó también tenerlo como compañero un par de años y también ahí compartí mucho. Me ayudó a mejorar en el tema futbolístico y como persona también”, recalcó.

Para Bustos, el DT que está a un paso del título “sigue siendo el Chupete, pero hoy en día con otra función, siempre respetándolo y agradeciéndole todo lo que ha hecho por el club y en lo personal también”.

A un paso del título

San Luis de Quillota puede ascender al fútbol grande y coronarse campeón de Primera B, si este sábado vence a Deportes Recoleta y Cobreloa no triunfa ante Rangers. Gonzalo Bustos la tiene clara y va paso a paso con la meta.

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“Estamos tranquilos, disfrutando el momento. Hemos trabajado mucho para estar donde estamos… Hay que ganar este partido de local con nuestra gente y ya después esperar el partido de Arica (última fecha)… Estoy enfocado en hacer historia con San Luis y lograr el objetivo final”, cerró.

Tabla Primera B: