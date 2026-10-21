Siete bono de bienvenida: hasta $70,000 CLP en apuesta gratis

Con el bono de bienvenida Siete, los nuevos usuarios de esta casa de apuestas podrán recibir una de las dos ofertas disponibles. En el caso de las apuestas deportes, una apuesta gratis de hasta $70,000 CLP. En casino, hasta 777 giros gratis. Los montos dependen del valor del primer depósito válido.

Oferta de bienvenida de Siete

El Siete bono de bienvenida para nuevos usuarios es una oferta bastante atractiva, pues entrega una apuesta gratis para deportes por hasta $70,000 CLP por depósito.

Mientras tanto, si el nuevo usuario prefiere la oferta para casino, el bono de bienvenida Siete le acreditará hasta 777 giros gratis para usar en Posh Cats de Platipus.

Ambas ofertas están sujetas al primer depósito de los nuevos usuarios, quienes deberán completar una recarga válida de mínimo $5,000 CLP.

Ambas bonificaciones cuentan con Términos y Condiciones que debes cumplir para disfrutar de la apuesta gratis para deportes o los giros gratis para casino.

Siete bono de bienvenida deportes y casino

La buena noticia para los nuevos usuarios de esta casa de apuestas es que así elijan el bono para deportes o casino, por su segundo depósito también podrán recibir una bonificación adicional, sujeta a Términos y Condiciones.

¿Cómo reclamar el bono de bienvenida Siete para deportes?

Para acceder al bono de bienvenida de esta casa de apuestas para nuevos usuarios, debes completar el registro en la plataforma, incluso usando el código promocional Siete.

Sigue los pasos a continuación y reclama la atractiva oferta de bienvenida de hasta $70,000 CLP en una apuesta gratis o hasta 777 giros gratis para casino:

Ingresa a la página web de Siete aquí Presiona el botón ‘Registro’ Despliega la pestaña de ‘Elige tu bono de bienvenida’ Haz clic en ‘Ingresar un código promocional’ y digita ‘RED***’ Completa el formulario de registro Realiza tu primer depósito de mínimo $5,000 CLP

Selección del código promocional Siete en el registro

Para recibir el monto máximo de $70,000 CLP como apuesta gratis con el bono de bienvenida Siete, tu primer depósito debe ser de mínimo $200,000 CLP.

No te preocupes, pues si tu primera recarga es de un valor menor, la casa de apuestas igualmente te entregará una apuesta gratis. Los montos los podrás encontrar en la siguiente tabla:

Niveles de los montos de la apuesta gratis Bono de bienvenida (monto apuesta gratis) Depósito entre $5,000 – $9,999 CLP $1,500 CLP ($1.5 USDT) Entre $10,000 – $24,999 CLP $3,000 CLP ($3 USDT) $25,000 – $99,999 CLP $7,000 CLP ($7 USDT) $100,000 – $199,000 CLP $30,000 CLP ($30 USDT) $200,000 CLP $70,000 CLP ($70 USDT)

Requisitos para obtener el bono

El Siete bono de bienvenida es una promoción sujeta a Términos y Condiciones que debes cumplir para poder usar la bonificación y para disfrutar de las ganancias potenciales del mismo.

Por ejemplo, la ‘Freebet’ sólo será válida en una apuesta combinada de cuota 3.00 o superior. En caso de ganarla recibirás la ganancia neta, es decir, el monto final sin el valor de la apuesta gratis recibida.

Bono de bienvenida Siete para deportes

Te presentamos además los Términos y Condiciones del bono de bienvenida para apuestas deportivas usando el código promocional Siete:

Promoción válida en Chile

Exclusiva para mayores de 18 años

Bono de bienvenida para usuarios nuevos

Bono en apuesta gratis de hasta $70,000 CLP

Apuesta gratis debe ser usada en combinada de cuota 3.00 o mayor

Si ganas la apuesta recibirás la ganancia neta

Máximo a convertir es del 200% del monto depositado

Rollover es de x1

Vigencia de 5 días

¿Cómo obtener el bono de Siete para casino?

Registrate usando el código promocional Siete. Luego de ello, completa tu primer depósito y elige el bono de bienvenida para casino. Recuerda que para reclamar la bonificación debes hacer una primera recarga de mínimo $5,000 CLP.

Podrás recibir desde 27 giros gratis como bono de bienvenida Siete, hasta 777 giros gratis que promete el bono si realizas un depósito de $100,000 CLP. Reviso los valores y montos prometidos por el operador:

Monto válido para reclamar el bono Giros gratis como Bono de bienvenida Depósito entre $5,000 – $9,999 CLP 27 giros Entre $10,000 – $24,999 CLP 77 giros $25,000 – $49,999 CLP 177 giros $50,000 – $99,999 CLP 377 giros $100,000 CLP 777 giros

El bono Siete para casino cuenta con Términos y Condiciones. Los principales requisitos son los siguientes:

Sólo un bono por cuenta/usuario

Bono para mayores de edad (18+)

Depósito mínimo: $5.000 CLP

Valor de cada giro: $50 CLP válidos únicamente en Posh Cats de Platipus

Rollover: Siete veces (x7) las ganancias obtenidas de los giros

Vigencia de 5 días

Máximo a convertir es del 200% del monto depositado

Bono de bienvenida para casino en Siete

Contribuyen al rollover del bono Siete para casino los tragamonedas y deportes (100%), los juegos de arcade (50%), casino en vivo (20%), Shows en vivo (15%) y los Juegos de Crash y de Mesa (10%).

Problemas para canjear el bono

No cumplir con los requisitos básicos como el monto del depósito mínimo o el cumplimiento del rollover hace que pierdas los beneficios de la promoción. Te presentamos soluciones comunes que pueden ocurrir y su solución para recibir el bono de bienvenida Siete:

Problema para recibir el bono de bienvenida Siete Soluciones prácticas para recibir el bono Deposité pero no recibí el bono Confirma haber realizado el depósito mínimo de $5,000 CLP Todavía no puedo retirar las ganancias Debes haber cumplido con los requisitos de apuesta y rollover para poder retirar las ganancias de la bonificación Gané mi apuesta gratis de $7,000 CLP pero no los recibí con las ganancias Recuerda que vas a recibir solo las ganancias netas sin el monto de la apuesta gratis ¿Qué debo hacer para usar el bono para apostar en casino? Al registrarte con el código promocional Siete y al hacer el primer depósito, elige el bono para casino. Mi problema no está en esta tabla Comunica al servicio al cliente desde el chat en vivo en la página web del operador

Preguntas frecuentes

¿Cuánto me regala Siete por abrir una cuenta nueva en su plataforma?

Actualmente en esta casa de apuestas no hay bonos sin depósito. Pero puedes reclamar un bono de bienvenida para deportes o casino con tu primer recarga válida.

¿Cuál es el bono de bienvenida Siete?

Con el Siete bono de bienvenida podrás reclamar una apuesta gratis de hasta $70,000 CLP, o hasta 777 giros gratis para casino. Además, un porcentaje adicional en tu segundo depósito.

¿Cuál es rollover en el bono de Siete?

En deportes, la apuesta gratis de hasta $70,000 se debe apostar solo una vez. En casino, debes apostar 7 veces las ganancias de los giros gratis.

¿Cuánto tiempo tengo para cumplir los requisitos de apuesta?

El bono Siete para deportes y casino tiene una vigencia de 5 días.