Pronósticos Universidad de Chile vs Antofagasta: ¿cuánto paga la remontada de la U en la Copa Chile?

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Chile vs Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Chile vs Antofagasta Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Intervalo de gol (Mins 46-60): Sí En los cuatro partidos de Universidad de Chile como local en la Copa Chile, hubo al menos un gol entre los minutos 45 y 60. La tendencia también se repitió en las dos presentaciones más recientes de Deportes Antofagasta como visitante en el certamen, con uno o más tantos durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo. 1xBet 2.40 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí En cuatro de los últimos cinco partidos de Universidad de Chile se cumplió el mercado de «ambos equipos anotan». La tendencia también apareció en tres de las cinco salidas más recientes de Deportes Antofagasta. Además, los dos equipos marcaron en los últimos tres enfrentamientos entre ambos disputados en casa de los Azules. 1xBet 1.88 Pronóstico Total de goles de Universidad de Chile en la segunda mitad: Más de 1.5 Universidad de Chile necesita una victoria por una diferencia amplia para evitar depender de los penales. Su rendimiento ofensivo después del descanso respalda esta opción: en sus últimos tres partidos de la Liga de Primera, los Azules marcaron dos o más goles durante el segundo tiempo. 1xBet 2.40 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Chile recibirá a Deportes Antofagasta este miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

En la ida, el elenco albiceleste se impuso por 2-0, con tantos de Tapia y Bandez, y sueña con alcanzar la sexta semifinal de su historia en esta competencia. La U, por su parte, buscará mejorar su actuación respecto del primer cruce. Una buena señal fue su presentación del fin de semana ante Ñublense por el Campeonato Nacional, encuentro en el que goleó por 6-0. La clasificación del Romántico Viajero a las semifinales paga 2.39 en 1xbet.

En la previa del partido, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos de Universidad de Chile vs. Antofagasta para que consideres a la hora de apostar.

El segundo tiempo comienza con emociones

En los cuatro partidos de Universidad de Chile como local en la Copa Chile, se registró al menos un gol entre los minutos 45 y 60.

La tendencia también se repitió en las dos presentaciones más recientes de Deportes Antofagasta como visitante en el certamen, con uno o más tantos durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo.

Intervalo de gol (Mins 46-60): Si – 2.40 en 1xbet

La tendencia del “ambos anotan” es clara

En cuatro de los últimos cinco partidos del Romántico Viajero, se cumplió el mercado de «ambos equipos anotan».

La misma tendencia se registró en tres de las últimas cinco salidas de los Pumas, en las que ambos conjuntos consiguieron marcar.

Además, en los tres enfrentamientos más recientes entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta disputados en casa de los Azules, ambos equipos anotaron.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.88 en 1xbet

Los Azules necesitan sacar toda la artillería en el complemento

Los Azules están obligados a conseguir una victoria por una diferencia amplia para evitar depender de los penales. En ese contexto, presentan números sólidos en ataque tras el descanso: en sus últimos tres partidos de la Liga de Primera, anotaron dos o más goles durante el segundo tiempo.

Total de goles de Universidad de Chile en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.40 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Chile vs Antofagasta Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad de Chile 1.30 1xBet Empate 5.05 1xBet Antofagasta 8.85 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Con la U buscando remontar la serie de cuartos de final de Copa Chile, es crucial saber cómo apostar en vivo. Las cuotas y apuestas van cambiando segundo a segundo mientras transcurre el partido. Visita la guía y conoce los detalles.

Historial de Universidad de Chile vs Antofagasta: últimos partidos