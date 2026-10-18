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Primera

De ser hospitalizado de urgencia a marcar el gol que hace soñar a San Luis con el ascenso: “Es una revancha”

Gonzalo Bustos se transformó en el gran héroe del cuadro canario y ahora sueña con el título en la Primera B y el regreso a la máxima categoría.

Por Felipe Pavez Farías

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Gonzalo Bustos sueña con el ascenso en San Luis
© San Luis de QuillotaGonzalo Bustos sueña con el ascenso en San Luis

San Luis de Quillota se mete de lleno en la lucha por el campeonato de la Primera B y conseguir el anhelado ascenso a la máxima categoría. El agónico triunfo ante Magallanes permite a los canarios seguir como punteros y liderar la tabla a dos fechas del cierre de temporada. 

Con solitaria anotación desde el punto penal de Gonzalo Bustos, el cuadro dirigido por Humberto Suazo logró estirar la racha y sacarle ventaja de dos unidades al elenco de Mario Salas.

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Pero el tanto desde los doce pasos se celebró el doble para el volante. Es que el jugador de 31 años sufrió una descompensación mientras compartía en una actividad con hinchas de San Luis. Lo que obligó que fuese hospitalizado de urgencia. Incluso su vida corrió riesgo. 

Ha sido un año difícil, loco. A principio de año me pasó un episodio muy terrible (…) Ahora disfruto el triunfo pero hace un par de meses casi me tocó partir…”, contó Busto a AS Chile.

Es que el volante nunca bajó los brazos, a pesar de la adversidad. Tras recibir el alta, inició tratamiento y por ende, se perdió varios partidos del primer semestre. Sin embargo, a punta de esfuerzo y perseverancia logró doblarle la mano al destino. 

Fue muy difícil, pero con el apoyo del equipo y mi familia logré salir adelante (…) Es una revancha para mí, es parte del esfuerzo que entrega día a día y el apoyo incondicional que uno recibe”, recalcó el héroe de los canarios. 

¿Cuántos partidos le quedan a San Luis para ascender?

Ahora a San Luis de Quillota tiene los últimos dos partidos de la temporada para lograr el campeonato de la Primera B. La primera final será este sábado 24 de octubre cuando reciba a Deportes Recoleta a las 17:30 horas.

Tras ello, el último partido está programado para el 1 de noviembre cuando visite a San Marcos de Arica. 

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