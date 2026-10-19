Pese a intentar cambiar en varias oportunidades el horario y sin público, no hubo permiso para cerrar la llave ante los sureños.

El temporal todavía no comienza en Santiago, pero ya tiene como damnificado el partido de Colo Colo ante Puerto Montt, por los cuartos de final de la Copa Chile 2026 en el estadio Monumental.

Esto, porque se ha confirmado que los planteles no podrán reiniciar el segundo tiempo de la llave programada para este martes 20 de octubre, a las 16.00 horas, por orden de las autoridades.

Con esto se deberá buscar otra fecha para poder completar el encuentro, con victoria momentánea por 1-0 para los albos (2-0 en el global), para definir quién enfrentará a O’Higgins en la ronda de los cuatro mejores.

Las autoridades no autorizaron el duelo de Colo Colo. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Colo Colo vs Puerto Montt deben buscar un nueva fecha

Colo Colo nuevamente se quedará sin jugar, esta vez por la Copa Chile donde debía cerrar su partido ante Deportes Puerto Montt, con los 45 minutos que quedan en el Monumental.

Según pudo conocer Redgol, ahora fue la alerta de tormenta la que frenó el balón de manera anticipada, donde incluso la opción de jugar a las 16.00 horas sin público fue totalmente descartada.

Fuentes desde la Delegación Presidencial confirmaron que sería imposible dar luz verde para este evento deportivo, teniendo en cuenta el temporal que afectará a la capital.

Un duro golpe porque vuelve a poner en aprietos el calendario de partidos, teniendo en cuenta los pocos días que quedan disponible para el final de la temporada.