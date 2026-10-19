Un inesperado inconveniente surgió para ambos encuentros, lo cual encendió las alarmas en las autoridades políticas.

La Copa Chile debía tener esta semana jugando a Colo Colo y Universidad de Chile. Debía, porque algo sucedió en el camino y ahora todo está en peligro.

Resulta que los Albos debían saltar a la cancha para terminar los 45 minutos restantes ante Deportes Puerto Montt, mientras el Romántico Viajero debía hacer lo propio en el choque de vuelta contra Deportes Antofagasta. Sin embargo, ambos podrían ser suspendidos.

El problema que surgió

Los encuentros de Colo Colo y Universidad de Chile corren serio peligro. Así como en otras ocasiones es la violencia la que ha generado que haya modificaciones, esta vez es otro factor el que incide en la accidentada programación del fútbol chileno: el clima.

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De acuerdo a lo que indica Radio ADN, desde la Delegación Presidencial Metropolitana buscan que ambos encuentros sean suspendidos. Esto debido al frente de mal tiempo que está pronosticado para la zona central del país.

Con el temor de que el clima produzca estragos en la Región Metropolitana, es que las autoridades políticas quieren que los equipos de emergencia, como Carabineros o de salud, estén destinados a las diversas situaciones que puedan ocurrir en Santiago y sus alrededores.

El caso de Colo Colo está adelantado. Los Albos debían completar los 45 minutos restantes ante Puerto Montt este martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, con público. Según indica el mismo medio antes citado, las autoridades llegaron a un acuerdo para que este encuentro finalmente sí se juegue, pero a las 16:00 horas, aunque sin hinchas en Macul.

El clima otra vez afecta a Colo Colo vs Puerto Montt. Imagen: Photosport

El encuentro de Universidad de Chile está agendado para el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas, contra Antofagasta en el Estadio Santa Laura. Este duelo es más complejo que se pueda jugar, por lo que ya surgen los fantasmas de las reprogramaciones. Mañana martes al mediodía habrá una reunión clave para determinar los pasos a seguir.