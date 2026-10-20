Con la alarma de temporal, la Delegación Presidencial define a esta hora si se juega el compromiso de la U en Santa Laura.

Los hinchas de Universidad de Chile están atentos a las informaciones que puedan salir desde la Delegación Presidencial, teniendo en cuenta el partido del miércoles ante Deportes Antofagasta.

Los azules se juegan el paso a las semifinales de la Copa Chile, donde para eso deben revertir un marcador de 2-0 que les propinaron los Pumas en la visita al norte del país.

Pero el temporal de lluvia que se espera para Santiago puede pasar una mala jugada, teniendo en cuenta de que ya se suspendió el compromiso de Colo Colo vs Puerto Montt.

La Delegación Presidencial espera los últimos informes para autorizar el partido de la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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La U espera la decisión final a mediodía

Fue Yamal Rajab, Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, quien sacó la voz para hablar del partido de Universidad de Chile contra Antofagasta y dejar la alarma encendida por una posible suspensión.

“Hemos estado en comunicación constante todo el día con las autoridades y con los clubes también”, explicó en dirigente en conversación con el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

Por lo mismo, puso fecha y hora para tomar una decisión definitiva, teniendo en cuenta los informes que van a recibir desde la Delegación Presidencial, por el duelo en Santa Laura.

“Con respecto al partido de la U nosotros estaremos temprano en la Delegación y al mediodía se tomará una determinación de acuerdo a un nuevo informe y cómo se desarrolla todos los pronósticos meteorológicos”, detalló.

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