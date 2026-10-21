Finalmente el Romántico Viajero será dueño de casa ante los Ruleteros en el Estadio El Teniente.

Universidad de Chile otra vez vive un problema que tampoco es tan nuevo: la localía. Para la próxima fecha de la Liga de Primera ante Everton tendrán que jugar en Rancagua.

Ante el mal estado de la cancha del Estadio Nacional, desde Radio ADN informaron que la directiva azul optó por trasladar al equipo al Estadio El Teniente. En este recinto, ya jugaron hace algunos días ante Ñublense, con una sólida victoria por 6-0.

La opinión de un histórico azul

El cambio de Universidad de Chile a Rancagua, en vez de jugar en el Estadio Santa Laura como estaba previsto con anterioridad. Para Patricio Mardones, histórico del Bulla, hay dos temas a considerar: lo deportivo y a los hinchas. Desde lo primero, no es mala la medida.

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“Lo ideal sería jugar en el Nacional o no moverse de Santiago, pero en Rancagua ha jugado bien y tiene una muy buena cancha. Eso no es algo menor para el fútbol que hace Fernando Gago”, indicó Mardones a RedGol. Más allá de este problema, el Pato siente que el plantel no ha perdido el foco.

“Yo creo que los jugadores están claros que deben ganar la Copa Chile e intentar quedarse con el Chile 2. Ahora, si de rebote Colo Colo deja puntos, genial, pero lo primero es ganar ante un rival complicado (Everton). Al margen de las cosas que pasan a nivel dirigencial, los jugadores están enfocados en los objetivos”, complementó Mardones.

La U goleó a Ñublense jugando como local en Rancagua. Imagen: Photosport

Para el bicampeón en 1994 y 1995, lo malo de la medida es en cómo golpea a los hinchas. El encuentro ante Everton será el lunes 26 de octubre a las 18:00 horas, por lo que es complejo el viaje de los seguidores a Rancagua en horario laboral.

“Me gusta El Teniente, aunque es lamentable por la hinchada, pero el equipo debe adaptarse. Es complicado por la distancia y la incomodidad que produce en los fanáticos, pero seguramente llegarán igual a alentar al equipo”, cerró Patricio Mardones.